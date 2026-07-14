"Обещают миллионы": латвийский хоккеист объяснил, почему мир снова готов вернуть российских спортсменов

По мнению бывшего хоккеиста, одной из главных причин изменения позиции многих международных спортивных организаций являются деньги. "Видно, как работает российский капитал. Россия обещает большие деньги за возвращение в федерации", - заявил Фрейбергс. В качестве примера он привел хоккей. После отстранения сборных России и Беларуси международный хоккей, по его наблюдениям, столкнулся со снижением финансовых поступлений и потерей части спонсоров. "Я вижу, что некоторые спонсоры уходят. Если тебе пообещают десять миллионов... Я слышал, что Беларусь тоже может прийти с деньгами. Не знаю точных сумм, но если речь идет о миллионах за возвращение России, многим федерациям очень трудно сказать "нет", - отметил он.