Женщина из Латвии улетела в Африку к "возлюбленному из интернета" - уговоры родных и полиции не помогли

Об этом Страздиньш сообщил в Facebook. "Вчера я был в аэропорту Риги, чтобы отговорить женщину лететь в Республику Гана, где она якобы должна встретиться со своим любимым (на самом деле - мошенником) из Нигерии, который уже очень давно не оставляет ее в покое. Полиция сдалась, родственники бессильны. Мне тоже не удалось ее отговорить, но, по крайней мере, она меня выслушала. Как обычно, процесс будет небыстрым, но мы вытащим ее оттуда", - написал он.