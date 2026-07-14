Женщина из Латвии улетела в Африку к "возлюбленному из интернета" - уговоры родных и полиции не помогли
Несмотря на предупреждения родственников, полиции и известного эксперта, жительница Латвии отправилась в Гану, чтобы встретиться с мужчиной, с которым познакомилась в интернете. Специалисты опасаются, что женщина могла стать жертвой одной из самых опасных схем романтического мошенничества.
Технологический эксперт и общественный активист Элвис Страздиньш рассказал, что накануне пытался отговорить женщину от поездки в Гану, где она собиралась встретиться с мужчиной, с которым познакомилась в интернете. По его словам, на самом деле речь идет о предполагаемом мошеннике из Нигерии, который уже долгое время оказывает на нее влияние.
Об этом Страздиньш сообщил в Facebook. "Вчера я был в аэропорту Риги, чтобы отговорить женщину лететь в Республику Гана, где она якобы должна встретиться со своим любимым (на самом деле - мошенником) из Нигерии, который уже очень давно не оставляет ее в покое. Полиция сдалась, родственники бессильны. Мне тоже не удалось ее отговорить, но, по крайней мере, она меня выслушала. Как обычно, процесс будет небыстрым, но мы вытащим ее оттуда", - написал он.
По словам эксперта, работа по этому случаю продолжается. Он убежден, что со временем женщину удастся вывести из-под влияния предполагаемого мошенника, хотя этот процесс может занять длительное время.
Публикация вызвала широкий отклик в социальных сетях. Многие пользователи рассказали, что сталкивались с похожими схемами или знают людей, ставших жертвами так называемого романтического мошенничества.
По словам комментаторов, злоумышленники часто представляются военнослужащими, врачами, сотрудниками нефтяных компаний или состоятельными одинокими мужчинами. После длительного общения и завоевания доверия они начинают просить деньги, рассказывая о якобы возникших чрезвычайных обстоятельствах.
Одна из женщин поделилась историей своей матери, которая поверила интернет-мошеннику, а не предупреждениям семьи, и в итоге лишилась квартиры. Другие рассказали о случаях, когда преступники выдавали себя за военных, однако в переписке и телефонных разговорах допускали многочисленные несоответствия.
Часть пользователей выразила опасения, что поездка может представлять угрозу не только для финансов, но и для жизни женщины. В комментариях высказывались предположения о риске торговли людьми, принуждения к перевозке запрещенных веществ и других преступлений.
В то же время многие призвали не обвинять саму женщину. По их словам, организаторы подобных схем используют тщательно продуманные психологические манипуляции и нередко целенаправленно ищут людей, испытывающих одиночество или эмоциональную уязвимость. "Нужно копать глубже - что доводит женщин до такого отчаянного шага? Не от хорошей жизни они принимают такие решения", - написала одна из пользовательниц.
Подписчики Страздиньша поблагодарили его за попытку помочь и выразили надежду, что эта история станет предупреждением для других людей, которые могут столкнуться с подобными схемами интернет-мошенничества.