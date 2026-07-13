Тело 22-летнего парня отбросило на несколько метров: новые детали трагедии на путях в Иманте
В Риге 22-летний молодой человек погиб под колесами поезда Дубулты-Рига. Машинист подал громкий сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.
Otkrito.lv уже рассказывал, что в воскресенье пассажирский поезд Дубулты-Рига незадолго до 12:00 был вынужден остановиться примерно на полтора часа. Несмотря на предупреждающие сигналы машиниста, под колеса поезда попал молодой человек. Он получил тяжелые травмы, спасти его жизнь не удалось, сообщает "Degpunktā".
У путей в конце улицы Пуреню собрались несколько бригад экстренных служб, которые пытались реанимировать 22-летнего молодого человека. К сожалению, сделать это не удалось - удар поезда оказался смертельным. В результате столкновения ему оторвало руку, а тело отбросило на несколько метров вперед.
"Я был в саду и услышал очень громкий сигнал, значит, машинист предупреждал человека. Там возле путей лежала рука, а тело находилось немного дальше", - рассказал очевидец.
Поезд двигался со стороны Бабите. Пути в этом направлении хорошо просматриваются, а громкий сигнал, предположительно, было невозможно не заметить. Это позволяет предположить, что действия молодого человека могли быть намеренными.
Как пояснила представитель Vivi Сигита Паула, при приближении поезда на путях находился человек. Машинист заметил его, применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, однако предотвратить происшествие не удалось.
Через полтора часа экстренные службы завершили работу, после чего поезд продолжил движение. Этот участок находится между станциями Бабите и Иманта, рядом с частными домами на окраине микрорайона Иманта. Здесь время от времени можно увидеть людей, которые через высокую траву пытаются перейти на другую сторону путей.
В этом месте нет безопасного железнодорожного перехода, поэтому местные жители, которым нужно попасть в ближайший магазин или к огородам, переходят рельсы по протоптанной тропинке.
В Latvijas dzelzceļš сообщили, что в ближайшее время строительство перехода на этом участке или поблизости не планируется. Официальное и безопасное место для пересечения железной дороги находится примерно в 400 метрах. Тем, кто все же пользуется протоптанной тропой, перед переходом необходимо убедиться, что поезд не приближается.