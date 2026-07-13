Тело 22-летнего парня отбросило на несколько метров: новые детали трагедии на путях в Иманте

В Latvijas dzelzceļš сообщили, что в ближайшее время строительство перехода на этом участке или поблизости не планируется. Официальное и безопасное место для пересечения железной дороги находится примерно в 400 метрах. Тем, кто все же пользуется протоптанной тропой, перед переходом необходимо убедиться, что поезд не приближается.