Латвия требует от ЕС новых санкций против России и выделяет Украине еще 7 млн евро

Общий объем поддержки, оказанной Латвией украинской энергетике в 2025-2026 годах, составляет несколько миллионов евро. В свою очередь, совокупная помощь Украине со стороны государства и общества в период с 24 февраля 2022 года по 26 мая 2026 года достигла как минимум 1,13 млрд евро, или 0,6% валового внутреннего продукта Латвии за 2022-2026 годы.