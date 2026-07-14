Латвия требует от ЕС новых санкций против России и выделяет Украине еще 7 млн евро
13 июля 2026 года в Брюсселе парламентский секретарь Министерства иностранных дел Артем Уршульскис на заседании Совета Европейского союза по иностранным делам подчеркнул, что позиция Латвии остается неизменной - страна продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине и проводить политику давления на Россию, ограничивая ее экономику и усиливая международную изоляцию.
Он положительно оценил утвержденные в понедельник дополнительные тематические санкции против лиц и организаций, связанных с нарушениями прав человека в России, российской гибридной деятельностью в Европе и кибератаками.
"Постоянные и повторяющиеся атаки России продолжают разрушать гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому важно действовать заблаговременно, чтобы повысить устойчивость украинского энергетического сектора в преддверии следующей зимы. Военная помощь, особенно в области противовоздушной обороны, по-прежнему остается главным приоритетом", - заявил Уршульскис.
Он сообщил, что Латвия решила выделить дополнительные 7 млн евро на инициативу НАТО PURL для приобретения критически важного оборонного оборудования. Кроме того, страна готова укреплять устойчивость энергетического сектора Украины с помощью других каналов поддержки.
Общий объем поддержки, оказанной Латвией украинской энергетике в 2025-2026 годах, составляет несколько миллионов евро. В свою очередь, совокупная помощь Украине со стороны государства и общества в период с 24 февраля 2022 года по 26 мая 2026 года достигла как минимум 1,13 млрд евро, или 0,6% валового внутреннего продукта Латвии за 2022-2026 годы.
В ходе дискуссии о дальнейшем давлении на Россию и ее сдерживании Уршульскис подчеркнул: "Российскую агрессию можно остановить только путем дальнейшего усиления давления на Россию, поэтому необходимо как можно скорее договориться о сильном 21-м пакете санкций".
Он призвал страны Евросоюза полностью отказаться от инвестиций в Россию и прекратить экономические связи с ней. По его словам, также важно продолжать усиливать санкции против российского "теневого флота" и связанной с ним инфраструктуры.
Уршульскис выразил обеспокоенность недавним решением Международного олимпийского комитета разрешить России участвовать в международных квалификационных соревнованиях на пути к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Он подчеркнул, что участие России в международных спортивных и культурных мероприятиях недопустимо, пока страна продолжает агрессию против Украины. По его словам, необходимо и дальше укреплять международную изоляцию России.
Обсуждая ситуацию на Ближнем Востоке и развитие событий в Иране, Уршульскис заявил, что Латвия осуждает возобновившиеся атаки Ирана в Ормузском проливе и странах Персидского залива. Парламентский секретарь подчеркнул, что Латвия готова внести вклад в инициативы, направленные на восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе.
Во время заседания состоялся третий форум высокого уровня по вопросам безопасности между Евросоюзом и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. Министры обсудили укрепление сотрудничества между ЕС и странами Персидского залива, региональную ситуацию и свободу судоходства в Ормузском проливе. После заседания также состоялась встреча Группы доноров Палестины.
В ходе дискуссии о стратегии ЕС для Черноморского региона министры иностранных дел обсудили реализацию стратегии и предложения по дальнейшей работе. Румыния и Болгария проинформировали о процессе создания Центра безопасности Черного моря.
Министры также обсудили отношения ЕС и ООН в преддверии Недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет с 22 по 28 сентября, а также сотрудничество Евросоюза с глобальными партнерами.
Перед заседанием министры иностранных дел ЕС провели неформальный обмен мнениями с ведущими представителями украинских неправительственных организаций и правозащитниками - юристом и лидером гражданского общества Александрой Матвийчук, а также журналистом и военнослужащим Максимом Буткевичем. Обсуждалась тяжелая гуманитарная ситуация на оккупированных Россией территориях Украины и нарушения прав человека в отношении задержанных украинских гражданских лиц.
По итогам было принято совместное заявление ЕС и Украины о задержанных гражданских лицах и гуманитарных последствиях агрессивной войны России.
Уршульскис решительно осудил зверства и преступления, совершенные Россией в Украине, и заявил, что виновные должны быть привлечены к ответственности. Он отметил, что Латвия готова поддерживать документирование преступлений, что создаст основу для привлечения России к ответственности. Кроме того, Латвия продолжит оказывать психологическую помощь и проводить реабилитацию пострадавших.
В рамках подготовки к Генеральной ассамблее ООН были утверждены выводы Совета ЕС о приоритетах Евросоюза.
На заседании Совета ЕС по иностранным делам также было принято решение официально начать партнерскую миссию Евросоюза в Армении. Она будет оказывать поддержку государственным учреждениям Армении в борьбе с гибридными угрозами, включая кибератаки, незаконные финансовые потоки, а также иностранные информационные манипуляции и вмешательство.
Министры также договорились о мерах поддержки для укрепления возможностей противовоздушной обороны Молдовы с использованием Европейского фонда мира.