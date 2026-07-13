Раскрыты новые подробности о сотруднике Latvijas dzelzceļš, пропавшем в Даугаве
В Риге продолжают искать сотрудника Latvijas dzelzceļš, который во время ремонта Железнодорожного моста упал в Даугаву. Государственная инспекция труда начала проверку и выясняет, соблюдались ли требования безопасности.
Несчастный случай произошел в первой половине дня в пятницу. Упавшего в реку человека искали спасатели-водолазы, однако во второй половине дня поисковые работы были прекращены. Пропавший в Даугаве сотрудник до сих пор не найден. В самой компании произошедшее прокомментировали кратко, сообщает LSM.lv.
"Можем подтвердить, что 10 июля произошел несчастный случай с участием сотрудника Latvijas dzelzceļš. Поскольку сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, более подробные комментарии предоставить не можем", - пояснили в компании.
Государственная инспекция труда, начавшая проверку в связи с трагедией, также пока не может подробно комментировать обстоятельства происшествия. Главный вопрос заключается в том, были ли соблюдены требования безопасности труда. "Возможно, он упал с высоты, с платформы, на которой выполнял работы. Возникает вопрос, почему это произошло. Возможно, он не был пристегнут, хотя это обязательное условие при работе на высоте. Мы начали выяснение обстоятельств, но, поскольку человек до сих пор не найден, мы не можем классифицировать произошедшее и определить, получил ли он травмы или погиб. Ситуация остается достаточно неопределенной. Разумеется, мы также проверим, прошел ли человек необходимое обучение. У происшествия есть свидетели", - сообщила руководитель Рижского регионального отделения Государственной инспекции труда Байба Шилберга.
Статистика остается тяжелой. Число тяжелых несчастных случаев на производстве растет. В прошлом году их было 88, а в этом году - уже 103. В прошлом году на рабочих местах погибли восемь человек, а в этом году - уже 14.