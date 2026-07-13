Раскрыты новые подробности о сотруднике Latvijas dzelzceļš, пропавшем в Даугаве

Государственная инспекция труда, начавшая проверку в связи с трагедией, также пока не может подробно комментировать обстоятельства происшествия. Главный вопрос заключается в том, были ли соблюдены требования безопасности труда. "Возможно, он упал с высоты, с платформы, на которой выполнял работы. Возникает вопрос, почему это произошло. Возможно, он не был пристегнут, хотя это обязательное условие при работе на высоте. Мы начали выяснение обстоятельств, но, поскольку человек до сих пор не найден, мы не можем классифицировать произошедшее и определить, получил ли он травмы или погиб. Ситуация остается достаточно неопределенной. Разумеется, мы также проверим, прошел ли человек необходимое обучение. У происшествия есть свидетели", - сообщила руководитель Рижского регионального отделения Государственной инспекции труда Байба Шилберга.