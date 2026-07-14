В странах ЕС пересчитали число больничных коек. В Латвии опять все плохо?

Особое внимание заслуживает ситуация в Латвии. По данным Eurostat, в 2024 году в стране насчитывалось 497 больничных коек на 100 000 жителей. Это ниже, чем в ряде стран Центральной и Восточной Европы, однако примерно соответствует среднему показателю по Европейскому союзу (507). При этом, как и в большинстве стран ЕС, число больничных коек в Латвии постепенно сокращается.