В странах ЕС пересчитали число больничных коек. В Латвии опять все плохо?
В больницах Евросоюза становится все меньше коек, однако Латвия остается среди стран с уровнем обеспеченности примерно средним по ЕС. Об этом свидетельствуют недавно опубликованные Eurostat данные за 2024 год.
В среднем по Евросоюзу в 2024 году приходилось 507 больничных коек на 100 000 жителей. Это немного меньше, чем годом ранее (511), а по сравнению с 2009 годом, когда показатель составлял 582 койки, сокращение оказалось весьма заметным. В Eurostat объясняют эту тенденцию развитием медицинских технологий, сокращением сроков пребывания пациентов в стационарах и переносом многих процедур в амбулаторную помощь.
Лидером по обеспеченности больничными койками остается Болгария - 870 коек на 100 000 жителей. Далее следуют Германия (759), Румыния (731), Австрия (655) и Чехия (639). Самые низкие показатели зафиксированы в Швеции (187), Нидерландах (221), Дании (226), Финляндии (248), Испании (283) и Ирландии (293).
Особое внимание заслуживает ситуация в Латвии. По данным Eurostat, в 2024 году в стране насчитывалось 497 больничных коек на 100 000 жителей. Это ниже, чем в ряде стран Центральной и Восточной Европы, однако примерно соответствует среднему показателю по Европейскому союзу (507). При этом, как и в большинстве стран ЕС, число больничных коек в Латвии постепенно сокращается.
Eurostat также сравнил обеспеченность местами в учреждениях долгосрочного ухода - домах престарелых и других специализированных учреждениях. Здесь лидируют Нидерланды (1 390 мест на 100 000 жителей), Швеция (1 298) и Бельгия (1 249). Наименьшие показатели зарегистрированы в Греции (20), Болгарии (26) и Португалии (94). Для Латвии Eurostat отдельно отмечает, что используемая методика подсчета мест долгосрочного ухода отличается от применяемой в большинстве других стран, поэтому прямые сравнения следует проводить с осторожностью.
Эксперты отмечают, что сокращение числа больничных коек не обязательно свидетельствует об ухудшении системы здравоохранения. Во многих странах этот процесс связан с развитием современной медицины, позволяющей чаще лечить пациентов без длительной госпитализации. Вместе с тем обеспеченность стационарами по-прежнему существенно различается между странами Европы.
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