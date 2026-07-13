"Это опасный сигнал": организация заявила, что действия Домбравы угрожают гражданскому обществу

"В целом это сигнал о распространении в правительстве нашей страны тенденций, ослабляющих права, и это угрожает возможности всех нас жить в безопасном и демократическом государстве. Кроме того, такие действия осложняют повседневную работу организации, создают репутационные риски и подрывают понимание обществом деятельности не только нашей организации, но и всего неправительственного сектора. Министр также использует популистскую риторику, чтобы спровоцировать волну ненависти и агрессии против организации со стороны своих сторонников", - заявили в GPB.