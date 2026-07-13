"Это опасный сигнал": организация заявила, что действия Домбравы угрожают гражданскому обществу
Общество Gribu palīdzēt bēgļiem обвинило министра внутренних дел Яниса Домбраву в попытке ограничить гражданское общество после расторжения меморандума о сотрудничестве и заявлений о возможных нарушениях в проектах неправительственной организации.
Решение министра внутренних дел Яниса Домбравы прекратить действие меморандума о сотрудничестве с обществом Gribu palīdzēt bēgļiem (GPB) является частью более широкой тенденции по ограничению гражданского общества, заявили представители организации агентству LETA.
По оценке общества, политик Национального объединения продолжает ранее начатую кампанию, первые признаки которой были заметны еще в докладе парламентской следственной комиссии под руководством Домбравы. По мнению организации, министр внутренних дел выступает против правозащитных объединений и организаций, работающих в сфере интеграции.
Угрозы лишить такие организации финансирования ЕС и государства или не допустить их к получению средств являются реакцией министра на критику его публичных высказываний и свидетельствуют о нежелании политика прислушиваться к возражениям и обсуждать проблемные вопросы в уважительной, человечной и соответствующей демократическому обществу форме, считают в GPB.
Поскольку GPB является не единственной организацией, против которой выступает министр, общество расценивает его действия как часть более широких попыток ограничить гражданское общество. Прекращение сотрудничества с GPB и Латвийской сетью сотрудничества женских неправительственных организаций, по мнению общества, является способом исключить неправительственные организации из процессов принятия решений.
В GPB считают, что подобные действия противоречат принципам надлежащего управления. Решения об исключении неправительственных организаций были приняты без согласования со всеми затронутыми сторонами и без предоставления им возможности ответить на предъявленные обвинения. Это также не соответствует положениям меморандумов, согласно которым "все вопросы и разногласия, связанные с исполнением меморандума, стороны решают путем переговоров", отмечают в организации.
"В целом это сигнал о распространении в правительстве нашей страны тенденций, ослабляющих права, и это угрожает возможности всех нас жить в безопасном и демократическом государстве. Кроме того, такие действия осложняют повседневную работу организации, создают репутационные риски и подрывают понимание обществом деятельности не только нашей организации, но и всего неправительственного сектора. Министр также использует популистскую риторику, чтобы спровоцировать волну ненависти и агрессии против организации со стороны своих сторонников", - заявили в GPB.
Общество подчеркивает, что заявления министра о реализованных им проектах являются неточными и могут рассматриваться как клевета, поскольку создают впечатление, будто организация действует вне рамок латвийского законодательства.
В настоящее время GPB не реализует ни одного проекта Министерства внутренних дел или Фонда убежища, миграции и интеграции. По утверждению общества, упомянутые министром мероприятия и суммы не соответствуют действительности.
В этом году организация реализовала проект курсов культурной ориентации для гражданских жителей Украины стоимостью 64 986 евро. Одним из главных условий проекта было сотрудничество с учреждениями культуры Латвии. Одним из таких учреждений стал Рижский цирк, где прошло награждение участников конкурса рисунков, призванного содействовать дружбе между украинскими и латвийскими детьми.
По мнению GPB, заявляя, что "неправительственные организации за сто тысяч евро делали вид, будто интегрируют каких-то людей, водя их в цирк или на другие мероприятия", министр фактически выступает против интеграции украинских детей в Латвии.
В обществе также отмечают, что все ранее реализованные GPB проекты соответствовали условиям конкурсов, а отчеты по ним были утверждены финансирующими организациями без претензий.
Ранее сообщалось, что Янис Домбрава расторг заключенные предыдущими министрами меморандумы о сотрудничестве Министерства внутренних дел с обществами Gribu palīdzēt bēgļiem и Латвийская сеть сотрудничества женских неправительственных организаций.
Министр заявил, что обе организации получили сотни тысяч евро из государственного бюджета и фондов Европейского союза и в настоящее время в отношении использования этих средств проводятся проверки.
По словам Домбравы, начат анализ программ, предусматривающих финансирование неправительственных организаций, в том числе из фондов Министерства внутренних дел. Министр утверждает, что были реализованы проекты на сотни тысяч евро. Министерство финансов выборочно проверило один из таких проектов и пришло к выводу, что все средства придется вернуть в полном объеме, поскольку были выявлены грубые нарушения.
Министерство также усматривает в проектах подозрительные мероприятия, в связи с которыми, возможно, потребуется вмешательство правоохранительных органов. Домбрава утверждает, что в рамках отдельных проектов неправительственные организации за сто тысяч евро лишь имитировали интеграцию людей, водя их в цирк или на другие мероприятия.
Он также обратил внимание на то, что правила фондов ЕС предусматривают оценку организаций, участвующих в реализации проектов, чтобы они не создавали угроз национальной безопасности и обладали хорошей репутацией.
"Если мы говорим об одной конкретной организации, напомню, что в отношении нее имеется обвинительный приговор суда первой инстанции. Уже одно это является исключающим фактором для получения финансирования", - считает Домбрава.
Согласно общедоступной информации, партнерами проекта "Многообразие общества и межкультурная коммуникация для специалистов, работающих с гражданами третьих стран" являются Латвийская сеть сотрудничества женских неправительственных организаций и Латвийский союз самоуправлений.
В рамках проекта планируется организовать 35-часовое обучение для 250 человек, среди которых сотрудники терминалов общественного транспорта и Государственной пограничной охраны, представители неправительственных организаций, медицинские работники, педагоги, работники культуры и специалисты по делам молодежи.
Проект реализуется в рамках направления Фонда убежища, миграции и интеграции "Легальная миграция и интеграция", в мероприятии "Обучение межкультурной коммуникации для специалистов различных сфер". По итогам открытого конкурса проект получил финансирование в размере 246 755 евро.