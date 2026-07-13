Во вторник потеплеет до +27 градусов
Во вторник в Латвии сохранится теплая погода, однако местами пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до +27 градусов, а на побережье будет прохладнее.
Ночью облачность будет переменной, местами пройдут кратковременные дожди, а в первой половине ночи возможна гроза. В отдельных районах образуется туман. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный и северный ветер. Температура воздуха понизится до +14...+19 градусов, местами в Курземе - до +12...+14 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Будет дуть слабый или умеренный северный и северо-западный ветер. Минимальная температура воздуха составит +17...+19 градусов.
В понедельник солнце будет чередоваться с облаками, местами пройдет кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный и северный ветер. Воздух прогреется до +22...+27 градусов, местами на побережье - примерно до +20 градусов. Индекс ультрафиолетового излучения будет средним или высоким.
В столице ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Слабый или умеренный ветер продолжит дуть с северо-запада и севера. Воздух прогреется до +23...+25 градусов.