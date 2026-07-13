Во вторник потеплеет до +27 градусов

В понедельник солнце будет чередоваться с облаками, местами пройдет кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный и северный ветер. Воздух прогреется до +22...+27 градусов, местами на побережье - примерно до +20 градусов. Индекс ультрафиолетового излучения будет средним или высоким.