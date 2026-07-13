"Учителя начнут увольняться": директор школы о последствиях новой модели финансирования образования в Латвии

По ее словам, дискуссии о новой системе финансирования продолжаются уже давно, а представители дистанционного образования активно участвовали в их обсуждении. "История с финансированием очень длинная. Мы как представители дистанционного обучения тоже принимали участие в обсуждениях. Лично я участвовала во многих дискуссиях, слушала всевозможные заседания, в том числе заседания самоуправлений, чтобы понять общую ситуацию. У дистанционного обучения есть свои особенности, но здесь я согласна и со многими самоуправлениями, и с министром образования - модель финансирования действительно нужно пересматривать", - сказала Войтюк.