"Учителя начнут увольняться": директор школы о последствиях новой модели финансирования образования в Латвии
Новая модель финансирования образования уже привела к сокращению зарплат учителей, хотя объем их работы остался прежним. По словам директора школы Дарьи Войтюк, это может спровоцировать волну увольнений педагогов и ухудшение качества обучения.
Изменения в модели финансирования образования затрагивают не только небольшие сельские школы, которым грозит закрытие или реорганизация, но и крупные учебные заведения, а также напрямую отражаются на зарплатах педагогов. Об этом в программе "Preses klubs" рассказала директор Европейской средней школы дистанционного обучения, преподаватель английского языка Дарья Войтюк.
По ее словам, дискуссии о новой системе финансирования продолжаются уже давно, а представители дистанционного образования активно участвовали в их обсуждении. "История с финансированием очень длинная. Мы как представители дистанционного обучения тоже принимали участие в обсуждениях. Лично я участвовала во многих дискуссиях, слушала всевозможные заседания, в том числе заседания самоуправлений, чтобы понять общую ситуацию. У дистанционного обучения есть свои особенности, но здесь я согласна и со многими самоуправлениями, и с министром образования - модель финансирования действительно нужно пересматривать", - сказала Войтюк.
При этом она сомневается, что необходимые изменения удастся реализовать достаточно быстро. "Решения принимаются не так быстро, как хотелось бы, а последствия школы ощущают уже сейчас. Очень многие учебные заведения уже столкнулись с серьезными негативными последствиями", - отметила директор.
По словам Войтюк, проблема касается не только небольших школ, которые могут быть закрыты. "Если школу закрывают или объединяют с другой, это означает, что соседним школам придется принимать дополнительных учеников. Возникает вопрос: готовы ли они? Есть ли достаточно помещений, оборудования, педагогов? Если приходят дети с трудностями в обучении или другими особыми потребностями, есть ли необходимый персонал поддержки для обеспечения инклюзивного образования? Все это очень тесно взаимосвязано", - подчеркнула она.
Особенно болезненными изменения оказались для дистанционных школ. "К сожалению, у нас финансирование существенно сократили. Мы очень боролись по этому вопросу, потому что речь идет о зарплатах педагогов", - рассказала Войтюк. По ее словам, руководству школы уже пришлось сообщить коллективу неприятную новость. "На педагогическом совете учителей поставили перед очень печальным фактом: объем работы не меняется, а зарплата уменьшается", - сказала директор.
В ближайшее время педагогам должны выдать новые тарификационные листы, после чего, как опасается Войтюк, часть сотрудников может принять решение об увольнении. "Скорее всего, я начну получать звонки от педагогов, которые будут принимать решение об уходе", - призналась она.
При этом сократить нагрузку учителей руководство школы не может. "Я не могу уменьшить объем работы, потому что тогда пострадает качество образования. В итоге останутся работать только те, для кого профессия учителя действительно является делом всей жизни", - считает директор Европейской средней школы дистанционного обучения.