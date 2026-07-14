В Риге за государственный счет поменяют крышу на одном из самых красивых зданий города
Организация Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) приступила к работам по замене кровли здания Рижского музея истории и мореходства. Проект разделен на три этапа. Полностью завершить строительные работы планируется в 2027 году.
В результате проекта будет восстановлен внешний вид кровли этого памятника архитектуры, а также обеспечены необходимые условия для работы музея. Предусмотрено усиление и восстановление несущих деревянных конструкций крыши, повышение их прочности и устойчивости, обеспечение безопасности эксплуатации, а также приведение конструктивных решений кровли в соответствие с требованиями нормативных актов, пожарной безопасности и энергоэффективности.
Первый этап работ охватывает часть здания, расположенную рядом с Домскис собором. Работы в этой зоне будут проводиться с июля до начала осени. На этом этапе демонтируют существующее кровельное покрытие, перестроят отдельные узлы конструкции крыши, установят систему отвода дождевой воды, уложат новое кровельное покрытие и утеплят чердачное перекрытие. На втором этапе работы будут выполняться на стороне здания, выходящей к площади Гердера, а на заключительном - со стороны улицы Паласта. Завершение проекта намечено на весну 2027 года.
Комплекс Рижского музея истории и мореходства состоит из нескольких зданий. Почти 20 лет назад музей заключил с VNĪ договор управления и пользования, согласно которому он полностью освобожден от платы за использование недвижимости, однако принимает на себя полную ответственность за сохранение и содержание переданного ему в безвозмездное пользование имущества, а также за планирование долгосрочных инвестиций совместно с Министерством культуры.
В 2024 году VNĪ провела техническое обследование чердачного перекрытия и несущих конструкций крыши зданий музея по адресам улица Паласта, 2, и площадь Гердера, 4, в Риге. В ходе обследования было установлено, что отдельные участки находятся в неудовлетворительном, предаварийном состоянии. В связи с этим было принято решение полностью заменить кровельное покрытие, выполнить неотложные работы, включая усиление или замену необходимых несущих конструкций крыши, а также усиление перекрытия, обеспечив долгосрочное решение, а не только устранение наиболее критических проблем.
Финансирование неотложных работ было обеспечено Министерством культуры и государственной лотереей Senatnes loterija. Работы выполнит строительная компания Delta Construction. Общая стоимость проекта составит 841 003 евро.
Завершить строительные работы планируется летом 2027 года. На протяжении всего периода реконструкции музей останется открытым для посетителей.
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