В Риге за государственный счет поменяют крышу на одном из самых красивых зданий города

Первый этап работ охватывает часть здания, расположенную рядом с Домскис собором. Работы в этой зоне будут проводиться с июля до начала осени. На этом этапе демонтируют существующее кровельное покрытие, перестроят отдельные узлы конструкции крыши, установят систему отвода дождевой воды, уложат новое кровельное покрытие и утеплят чердачное перекрытие. На втором этапе работы будут выполняться на стороне здания, выходящей к площади Гердера, а на заключительном - со стороны улицы Паласта. Завершение проекта намечено на весну 2027 года.