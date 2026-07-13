"Продолжай лететь": инструктор выпрыгнул из самолета без парашюта, оставив ученицу за штурвалом
Во время учебного полета в Аргентине 42-летний инструктор неожиданно открыл дверь самолета и выпрыгнул без парашюта, оставив 22-летнюю ученицу одну за штурвалом. Девушка смогла посадить самолет, несмотря на шоковое состояние.
"Ты знаешь, что делать. Продолжай лететь!" - с такими словами инструктор летной школы в аргентинской провинции Кордова Леандро Андрес Бертачо снял наушники, отложил мобильный телефон, отстегнул ремень безопасности, открыл дверь самолета и выпрыгнул из него. В этот момент воздушное судно находилось в воздухе, а ученица осталась одна в кабине.
После случившегося девушка по имени Росарио сразу связалась с летной школой и попросила о помощи. Несмотря на состояние сильнейшего шока, она смогла самостоятельно посадить самолет. Воздушное судно при посадке не получило повреждений. По данным СМИ, Бертачо выпрыгнул с высоты около 250 метров. Его тело позднее обнаружили в поле.
Директор летной школы Flying Parrot Cordoba Эдуардо Альварес заявил, что перед трагедией ничто не указывало на намерение пилота совершить самоубийство. "В тот день он уже летал с другим учеником. Он принял это трагическое решение в самолете, где рядом находился еще один человек. Это невозможно осознать или понять, но человеческий разум чрезвычайно сложен", - сказал Альварес в интервью телеканалу TN. Он также отметил, что открыть дверь самолета во время полета крайне сложно. По его словам, это можно сравнить с попыткой открыть дверь автомобиля, движущегося со скоростью 200 километров в час.
Коллеги описывали Бертачо как профессионального и жизнерадостного человека. По словам директора школы, это был "замечательный человек с прекрасной улыбкой". Коллеги отмечали, что пилот всегда выглядел безупречно, был собран и не показывал признаков тревоги. Позже стало известно, что Бертачо обращался за психиатрической помощью, однако об этом знали только его близкие.