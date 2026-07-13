"Продолжай лететь": инструктор выпрыгнул из самолета без парашюта, оставив ученицу за штурвалом

Директор летной школы Flying Parrot Cordoba Эдуардо Альварес заявил, что перед трагедией ничто не указывало на намерение пилота совершить самоубийство. "В тот день он уже летал с другим учеником. Он принял это трагическое решение в самолете, где рядом находился еще один человек. Это невозможно осознать или понять, но человеческий разум чрезвычайно сложен", - сказал Альварес в интервью телеканалу TN. Он также отметил, что открыть дверь самолета во время полета крайне сложно. По его словам, это можно сравнить с попыткой открыть дверь автомобиля, движущегося со скоростью 200 километров в час.