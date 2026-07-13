Жители Латвии стали все чаще отоваривать свои э-рецепты в зарубежных странах. С чем это связано?
В первом полугодии 2026 года в Латвии было выписано на 5% меньше электронных рецептов, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время постепенно растет использование трансграничных электронных рецептов, что можно объяснить активным туристическим сезоном и увеличением числа стран, участвующих в обмене медицинскими данными.
В первом полугодии 2026 года всего было выписано более 9 миллионов электронных рецептов, а в аптеках были обслужены более 7 миллионов электронных рецептов, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кроме того, с марта 2024 года лекарства по электронным рецептам, выписанным в Латвии, можно приобрести, находясь в другой стране Европейского союза, например во время командировки или туристической поездки. В 2026 году за рубежом были использованы 1309 электронных рецептов, выписанных в Латвии, что на 7% больше, чем в первом полугодии 2025 года. В свою очередь, в Латвии иностранные граждане получили лекарства по 794 электронным рецептам, выписанным в других странах, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост числа трансграничных электронных рецептов объясняется расширением сети обмена данными между странами.
До настоящего времени жители Латвии могли использовать свои электронные рецепты в Чехии, Эстонии, Литве, Польше и в отдельных регионах Испании. В 2026 году к этому списку присоединились Финляндия, Хорватия и Кипр. В ближайшее время обмен данными по трансграничным электронным рецептам планируется обеспечить также с Грецией и Португалией.
Кроме того, в систему E-veselība направляются стационарные выписки (эпикризы), обеспечивая пациентам и их лечащим врачам доступ в цифровом формате к полной информации о проведенных обследованиях и лечении. Это важно для дальнейшего наблюдения за состоянием здоровья пациента и соблюдения назначенной терапии. В 2026 году в систему E-veselība было загружено почти 250 тысяч эпикризов, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Одновременно в 2026 году в систему E-veselība были загружены 680 тысяч результатов исследований визуальной диагностики и 800 тысяч заключений по этим исследованиям. В среднем это составляет 115 тысяч исследований и 140 тысяч заключений в месяц.