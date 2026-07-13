Жители Латвии стали все чаще отоваривать свои э-рецепты в зарубежных странах. С чем это связано?

Кроме того, с марта 2024 года лекарства по электронным рецептам, выписанным в Латвии, можно приобрести, находясь в другой стране Европейского союза, например во время командировки или туристической поездки. В 2026 году за рубежом были использованы 1309 электронных рецептов, выписанных в Латвии, что на 7% больше, чем в первом полугодии 2025 года. В свою очередь, в Латвии иностранные граждане получили лекарства по 794 электронным рецептам, выписанным в других странах, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост числа трансграничных электронных рецептов объясняется расширением сети обмена данными между странами.