Машины, оставленные на месяцы, вынудили Rīga Plaza изменить систему парковки

В частности, некоторые машины оставляют на стоянке на несколько недель, месяцев или даже лет. Компании используют парковку как бесплатное место для длительного хранения служебного транспорта, а отдельные водители оставляют автомобиль и пересаживаются на общественный транспорт, фактически используя стоянку как пункт "park & ride". Кроме того, нередко надолго занимают и места для автобусов, из-за чего туристическим группам становится сложнее посещать центр.