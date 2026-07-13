Машины, оставленные на месяцы, вынудили Rīga Plaza изменить систему парковки
С августа торгово-развлекательный центр Rīga Plaza введет цифровую систему управления автостоянкой, основанную на технологии автоматического распознавания номерных знаков. Новая система поможет обеспечить доступность парковочных мест для тех, кто приезжает за покупками, посещает рестораны или проводит свободное время в центре.
Rīga Plaza является одним из крупнейших торговых центров Латвии и располагает примерно 1500 парковочными местами. Ежедневно ими пользуются тысячи посетителей, однако часть мест подолгу занимают автомобили, владельцы которых не посещают торговый центр.
В частности, некоторые машины оставляют на стоянке на несколько недель, месяцев или даже лет. Компании используют парковку как бесплатное место для длительного хранения служебного транспорта, а отдельные водители оставляют автомобиль и пересаживаются на общественный транспорт, фактически используя стоянку как пункт "park & ride". Кроме того, нередко надолго занимают и места для автобусов, из-за чего туристическим группам становится сложнее посещать центр.
"Мы хотим, чтобы парковочные места были доступны именно тем людям, которые приезжают в Rīga Plaza. Поэтому мы внедряем решение, которое позволит эффективнее управлять стоянкой и предотвратить ее использование для длительного бесплатного хранения автомобилей. Это сделает посещение центра более удобным, особенно в часы наибольшей загруженности", - рассказала руководитель Rīga Plaza Ирина Кейзика.
Новая система будет работать автоматически - камеры распознавания номерных знаков зафиксируют въезд и выезд автомобиля. Водителям больше не придется использовать парковочные часы или отдельно регистрировать машину. Как и прежде, каждому посетителю Rīga Plaza будут доступны четыре часа бесплатной парковки. При необходимости время стоянки можно будет продлить за плату в мобильных приложениях Snabb или Mobilly.