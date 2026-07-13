"Мы бедные": латвийский экономист объяснила, почему цены в магазинах не снижаются, а бизнес не развивается

Особое беспокойство у нее вызывает сложность открытия нового бизнеса в пищевой промышленности. Сейчас экономист проводит исследование среди предприятий отрасли и говорит, что одной из самых распространенных жалоб остается получение разрешений. В качестве примера она привела разрешение на деятельность категории А, которое требуется предприятиям с существенным воздействием на окружающую среду, например крупным птицефабрикам или свиноводческим комплексам. "Получить такое разрешение - практически невозможная миссия. Оно обходится в десятки тысяч евро, а потом годами требуют все новые документы и уточнения. Предприятие просто невозможно открыть", - рассказала эксперт.