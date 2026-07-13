"Мы бедные": латвийский экономист объяснила, почему цены в магазинах не снижаются, а бизнес не развивается
Высокие цены на продукты, пустующие рестораны и нехватка конкуренции - все это следствие одной общей проблемы, считает экономист Ингуна Гулбе. По ее мнению, Латвии пора перестать бороться с бизнесом и начать создавать условия для его развития.
Латвии необходимо сосредоточиться не на повышении налогов и временных мерах поддержки, а на создании условий для роста благосостояния жителей через развитие предпринимательства и усиление конкуренции. Такое мнение в программе "Цена денег" на TV24 высказала руководитель Центра содействия развитию сельскохозяйственного рынка, доктор экономики Ингуна Гулбе.
По мнению эксперта, одной из причин относительно высоких цен на продукты в латвийских магазинах является недостаточная конкуренция в сфере розничной торговли. "Я полностью согласна, что мы бедные, и нам нужно делать все, чтобы стать богаче. Один из способов - развивать предпринимательство и конкуренцию.
Одна из причин, почему цены в наших магазинах довольно высокие, заключается в том, что конкуренции недостаточно. Теоретически торговых сетей хватает, но нам не помешала бы еще одна крупная серьезная сеть", - считает Гулбе.
Она отмечает, что небольшой внутренний рынок отражается практически на всех сферах экономики. В качестве примера экономист приводит ресторанный бизнес, который до сих пор испытывает трудности.
Во время дискуссии экономист Гунтарс Витолс заметил, что рестораны страдают в том числе потому, что поток туристов после кризисов так и не восстановился. Однако Гулбе уверена, что причина гораздо глубже. "Потому что мы бедные. Мы покупаем дешевый рис и варим его дома, а не идем в ресторан", - сказала она.
По мнению экономиста, проблему невозможно решить исключительно с помощью государственного регулирования и штрафов. Она считает, что чрезмерное давление на бизнес лишь отпугивает потенциальных инвесторов. "Если мы постоянно проверяем торговые сети, ищем нарушения и выписываем штрафы, это не тот способ, которым можно привлечь нового конкурента. Любой инвестор смотрит на условия и думает: окупятся ли мои вложения, стоит ли вообще приходить на этот рынок?" - отметила Гулбе.
Особое беспокойство у нее вызывает сложность открытия нового бизнеса в пищевой промышленности. Сейчас экономист проводит исследование среди предприятий отрасли и говорит, что одной из самых распространенных жалоб остается получение разрешений. В качестве примера она привела разрешение на деятельность категории А, которое требуется предприятиям с существенным воздействием на окружающую среду, например крупным птицефабрикам или свиноводческим комплексам. "Получить такое разрешение - практически невозможная миссия. Оно обходится в десятки тысяч евро, а потом годами требуют все новые документы и уточнения. Предприятие просто невозможно открыть", - рассказала эксперт.
"Мне даже говорили: может быть, проще купить старое предприятие, потому что тогда хотя бы есть шанс получить все разрешения. Для нового бизнеса сделать это практически невозможно", - добавила Гулбе.
По мнению экономиста, именно избыточные административные требования становятся одним из главных препятствий для развития экономики. "У нас слишком много ограничений. Государству нужно посмотреть, какие из них можно убрать, чтобы люди, которые хотят заниматься предпринимательством, могли начать работать. Если бизнесу не дают выйти на рынок или создают слишком сложные правила, конкуренция не растет, цены не снижаются, а экономика не становится сильнее", - подчеркнула она.