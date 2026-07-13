Пророк, реалист или поклонник Киссинджера? Разбираем феномен "предсказаний" Жириновского
Старые выступления Владимира Жириновского снова набирают миллионы просмотров: пользователи уверены, что политик заранее предсказал войны и мировые кризисы. Но действительно ли он видел будущее или лишь пересказывал идеи Генри Киссинджера? Разбираемся, где факты, а где миф.
Почему кажется, что Жириновский предсказал все
После громких и травматичных событий общество начинает искать объяснения. То, что еще недавно казалось невозможным, внезапно становится реальностью, и людям хочется найти того, кто заранее предупреждал об опасности. Архив российского эксцентричного политика Владимира Жириновского идеально подходит для такого поиска. За десятилетия политической карьеры он дал тысячи интервью, участвовал в бесчисленных телевизионных программах, выступал в Госдуме РФ и регулярно рассуждал о войнах, границах, кризисах, распаде государств и будущем мировых держав.
Из этого огромного массива записей легко выбрать несколько десятков фрагментов, которые действительно напоминают позднейшие события. После начала очередного конфликта пользователи находят старое выступление, вырезают из него наиболее эффектные 20 или 30 секунд и публикуют ролик с подписью "Жириновский снова оказался прав". При этом полное выступление, общий контекст и остальные прогнозы политика чаще всего остаются за кадром.
Так возникает классическая "ошибка выжившего". Люди замечают удачные совпадения, но почти не видят ошибочных прогнозов. Если из сотен заявлений несколько выглядят точными, именно они сохраняются в общественной памяти. Несбывшиеся даты, неверные сценарии и преувеличенные прогнозы постепенно забываются. В результате создается впечатление, будто Жириновский почти никогда не ошибался, хотя для такого вывода необходимо изучать не отдельные вирусные ролики, а весь массив его заявлений.
Действительно ли источником была книга Киссинджера
Самая распространенная версия гласит, что Жириновский пересказывал книгу Генри Киссинджера "World Order", вышедшую на русском языке под названием "Мировой порядок". Однако здесь возникает очевидная проблема с хронологией. Книга была опубликована в 2014 году, тогда как многие выступления Жириновского, которые сегодня называют пророческими, относятся к 1990-м и 2000-м годам. Следовательно, "Мировой порядок" физически не мог быть источником его более ранних высказываний.
Это не означает, что Жириновский не был знаком с идеями Киссинджера или не мог читать его предыдущие работы. Киссинджер десятилетиями публиковал книги и статьи о дипломатии, международной безопасности, отношениях великих держав, Китае, России и устройстве мировой системы. Его наиболее известные работы появились задолго до "Мирового порядка". Поэтому определенное интеллектуальное влияние теоретически возможно, однако сводить все выступления Жириновского к пересказу одной конкретной книги неверно.
Нет и убедительных доказательств того, что Жириновский систематически строил свои прогнозы именно на трудах Киссинджера. В публичных выступлениях он мог упоминать западных политиков, стратегов и исследователей, однако его взгляды формировались из гораздо более широкого круга источников. Он получил профильное образование, изучал международные отношения и Восток, много лет занимался внешнеполитическими вопросами и обладал большим опытом политической работы. Его риторика сочетала реальные знания, партийную идеологию, собственные политические интересы, провокацию и рассчитанную на телевидение театральность.
@maksimigorevich0129 Над ним смеялись, называли шутом, но он всё знал, предвидел и предупреждал...#жириновский #иран #сша ♬ оригинальный звук - ✨Сибирский мужик ✨
О чем на самом деле писал Киссинджер
Генри Киссинджер не составлял секретный сценарий будущих войн. В своих книгах он анализировал исторические модели международного порядка и пытался понять, почему одни системы сохраняют устойчивость, а другие разрушаются. Центральное место в его рассуждениях занимали баланс сил, национальные интересы, дипломатия и конкуренция великих держав.
Киссинджер принадлежал к традиции политического реализма. С точки зрения этого подхода государства прежде всего стремятся сохранить безопасность, влияние и способность защищать собственные интересы. Международные отношения зависят не только от права, идеологии и моральных принципов, но и от реального соотношения сил. Когда существующий баланс нарушается, а крупные державы перестают считать прежние правила справедливыми или выгодными, вероятность кризисов и конфликтов возрастает.
Однако эти идеи не были изобретением Киссинджера. Они существуют в политической мысли столетиями. О балансе сил рассуждали европейские дипломаты задолго до его рождения, а в XX веке подобные концепции развивали многие историки, стратеги и исследователи международных отношений. Киссинджер стал одним из наиболее известных представителей этой школы, но не единственным автором, который предупреждал о соперничестве США, России, Китая и других центров силы.
Именно поэтому сходство отдельных рассуждений Киссинджера и Жириновского еще не доказывает прямого заимствования. Люди, рассматривающие мировую политику через борьбу государств за территории, ресурсы, безопасность и влияние, неизбежно приходят к похожим выводам. Они могут по-разному оценивать причины событий и предлагать противоположные решения, но набор ключевых тем будет совпадать.
Почему некоторые прогнозы Жириновского действительно оказались точными
Отрицать очевидное тоже было бы неправильно. Некоторые заявления Жириновского действительно оказались близки к дальнейшему развитию событий. Он много говорил об ухудшении отношений России и Запада, росте политического и экономического влияния Китая, нестабильности на Ближнем Востоке, ослаблении однополярной системы и возвращении жесткой борьбы великих держав.
Однако большинство этих тенденций были заметны задолго до того, как превратились в крупные кризисы. Расширение НАТО обсуждалось с 1990-х годов. Рост экономики и военного потенциала Китая фиксировали исследователи во всем мире. Ближний Восток десятилетиями оставался зоной войн, переворотов и противостояния региональных держав. Споры о будущем американского лидерства и возможном переходе к многополярному миру велись в политологии давно.
Жириновский отличался не столько уникальностью прогнозов, сколько формой их подачи. Осторожный эксперт мог сказать, что вероятность конфликта увеличивается, а Жириновский заявлял, что война обязательно произойдет. Аналитик перечислял несколько возможных сценариев, а политик выбирал самый драматичный и говорил о нем как о неизбежном. Такая категоричность хорошо запоминалась и прекрасно подходила для телевидения.
Если прогноз сбывался хотя бы частично, старая фраза начинала выглядеть удивительно точной. Если событие не происходило, заявление постепенно забывалось. В результате яркая политическая риторика спустя годы воспринималась как точный расчет, хотя изначально могла быть гиперболой, предупреждением или провокацией.
Что не попадает в вирусные ролики: прогнозы, которые не сбылись
Один из наиболее показательных примеров относится к осени 2014 года. В сентябре Жириновский заявил, что к назначенным на 26 октября парламентским выборам Киев будет взят вооруженными формированиями, а сами выборы не состоятся. Его слова приводились так: "Ко дню выборов 26 октября Киев уже будет взят ополченцами. Поэтому этих выборов на Украине не будет. А будет суд над Порошенко и его командой". Этого не произошло. Киев не был взят, Петр Порошенко остался президентом, а 26 октября 2014 года на Украине состоялись досрочные выборы в Верховную раду.
В том же 2014 году Владимир Жириновский дал еще один прогноз относительно будущего Украины. Он утверждал: "Если процесс распада страны сохранит прежние темпы, то уже к 2019 году Украины как независимого государства не будет". К наступлению 2019 года Украина продолжала существовать как независимое государство. Более того, в марте и апреле того года в стране прошли президентские выборы, по итогам которых Владимир Зеленский сменил Петра Порошенко. Таким образом, обозначенный Жириновским срок прошел, а предсказанного исчезновения государства не произошло.
Еще один характерный пример касается выборов в США. В архивных выступлениях Жириновский утверждал, что в 2024 году президентских выборов в Соединенных Штатах не будет. Эта фраза позднее распространялась в социальных сетях и СМИ именно как очередное "пророчество". Однако 5 ноября 2024 года выборы состоялись, и победу на них одержал Дональд Трамп. Парадоксально, но после этого сторонники версии о безошибочности Жириновского стали распространять уже другое его заявление - о будущей победе Трампа. Даже партия ЛДПР заявила, что политик правильно предсказал избрание республиканца. Получилось, что из двух противоречащих друг другу сценариев в публичной памяти сохранился тот, который соответствовал результату, тогда как заявление об отсутствии выборов оказалось почти забыто.
Есть и заявления, которые вообще невозможно нормально проверить. Фразы вроде "Европа исчезнет", "мир будет полыхать", "Америка развалится" или "все забудут об Украине" не содержат четкого критерия. Что именно считать исчезновением Европы - распад Евросоюза, изменение границ, экономический кризис или утрату политического влияния? Как определить момент, когда "все забыли" об определенной стране? Подобные формулировки могут годами приспосабливаться к новым событиям, поэтому они обладают большой эмоциональной силой, но низкой прогностической ценностью.
Был ли Жириновский посвящен в некий мировой сценарий
Еще одна популярная версия утверждает, что Жириновский не прогнозировал события, а знал заранее о некоем плане. Якобы войны, кризисы и передел мира были давно расписаны влиятельными политиками, а он время от времени публично раскрывал части этого сценария.
Доказательств существования такого единого плана нет. Международная политика действительно включает долгосрочное стратегическое планирование. Государства разрабатывают военные доктрины, оценивают риски, готовят сценарии конфликтов и прогнозируют действия соперников. Аналитические центры публикуют доклады о возможных кризисах на годы вперед. Однако наличие прогнозов и сценариев не означает, что все последующие события кем-то заранее согласованы.
Крупные международные кризисы возникают из взаимодействия множества факторов: решений правительств, экономических интересов, исторических конфликтов, внутренних политических процессов, ошибок, случайностей и непредвиденных реакций. Даже лидеры сильнейших государств не способны полностью контролировать последствия собственных действий. Поэтому представление о едином тексте, в котором заранее записаны все будущие войны, скорее помогает человеку упростить сложную и пугающую реальность, чем объясняет ее.