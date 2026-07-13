Пророк, реалист или поклонник Киссинджера? Разбираем феномен "предсказаний" Жириновского

Еще один характерный пример касается выборов в США. В архивных выступлениях Жириновский утверждал, что в 2024 году президентских выборов в Соединенных Штатах не будет. Эта фраза позднее распространялась в социальных сетях и СМИ именно как очередное "пророчество". Однако 5 ноября 2024 года выборы состоялись, и победу на них одержал Дональд Трамп. Парадоксально, но после этого сторонники версии о безошибочности Жириновского стали распространять уже другое его заявление - о будущей победе Трампа. Даже партия ЛДПР заявила, что политик правильно предсказал избрание республиканца. Получилось, что из двух противоречащих друг другу сценариев в публичной памяти сохранился тот, который соответствовал результату, тогда как заявление об отсутствии выборов оказалось почти забыто.