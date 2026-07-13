Евросоюз ударил санкциями по VK и российскому мессенджеру MAX

При этом включение юридического лица в санкционный список само по себе не означает автоматическую блокировку всех его сайтов и приложений в ЕС. Для полного ограничения доступа к "ВКонтакте", MAX или другим сервисам могут потребоваться отдельные решения европейских либо национальных органов. Однако финансовое и коммерческое взаимодействие с внесенными в список компаниями теперь существенно ограничено.