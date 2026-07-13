Евросоюз ударил санкциями по VK и российскому мессенджеру MAX
Совет Европейского союза ввел санкции против российской технологической компании VK, которой принадлежат социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также почтовые, видеосервисы и другие цифровые продукты. Под ограничения попало и ООО "Коммуникационная платформа" - дочерняя структура VK, разработавшая и обслуживающая российский мессенджер MAX.
Соответствующие решения опубликованы 13 июля 2026 года в Официальном журнале Европейского союза. Речь идет о правовых актах ЕС 2026/1708 и 2026/1709. После официальной публикации санкции вступили в силу на территории всех стран Евросоюза. Всего в обновленные списки были включены 11 физических лиц и пять организаций.
В обосновании решения Совет ЕС указал, что VK играет значительную роль в российской информационной и цифровой системе и сотрудничает с государственными органами. По оценке Евросоюза, компания содействовала репрессивной политике российских властей, в частности предоставляла данные пользователей, размещавших материалы с критикой войны России против Украины или другой запрещенный в России контент.
Европейские власти также утверждают, что VK участвовала в ограничении доступа к виртуальным частным сетям VPN. В санкционных документах компания рассматривается не только как владелец крупных российских интернет-сервисов, но и как структура, оказывающая техническую поддержку действиям властей против гражданского общества и политической оппозиции.
Отдельное обоснование приведено в отношении ООО "Коммуникационная платформа", которое отвечает за работу MAX. Совет ЕС утверждает, что разработка мессенджера велась под контролем Федеральной службы безопасности России. Платформа, по оценке европейских властей, обладает широкими возможностями для сбора информации о пользователях.
В документах ЕС говорится, что MAX может получать сведения о местоположении пользователя, его контактах и установленных приложениях, а также определять использование VPN. Совет ЕС также обращает внимание на возможность автоматического обновления приложения и другие технические функции, которые потенциально позволяют расширять объем собираемых данных.
Мессенджер MAX был запущен VK в 2025 году. Его позиционируют как российскую многофункциональную цифровую платформу, которая должна объединить переписку, голосовые и видеозвонки, государственные услуги, электронную идентификацию, подписание документов и платежи. Российское правительство официально определило MAX в качестве основы так называемого национального мессенджера.
Приложение стало обязательным для предварительной установки на смартфоны и планшеты, продаваемые в России. Кроме того, российские власти начали переводить в MAX официальные чаты государственных учреждений и образовательных организаций. Одновременно в России вводились ограничения в отношении зарубежных конкурентов платформы, прежде всего WhatsApp и Telegram.
Совет ЕС считает, что российские власти создавали MAX преимущество не только за счет государственной поддержки, но и посредством давления на другие сервисы. По мнению Брюсселя, собранная через платформу информация уже использовалась для преследования российских граждан за опубликованные ими материалы.
В санкционном обосновании говорится, что ООО "Коммуникационная платформа" предоставляет технические средства для репрессий против гражданского общества и демократической оппозиции. VK, в свою очередь, включена в список как материнская компания разработчика MAX и как самостоятельный участник российской системы цифрового контроля.
Введение санкций означает, что активы и экономические ресурсы VK и ООО "Коммуникационная платформа", находящиеся на территории Евросоюза или контролируемые европейскими организациями, должны быть заморожены. Гражданам и компаниям ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять попавшим под санкции организациям деньги и другие экономические ресурсы.
Ограничения могут затронуть платежи, банковское обслуживание, рекламу, технологическое сотрудничество, размещение цифровых продуктов и предоставление инфраструктуры. Европейские компании должны проверить свои договоры и деловые отношения с VK и разработчиком MAX, чтобы не допустить нарушения санкционного режима.
При этом включение юридического лица в санкционный список само по себе не означает автоматическую блокировку всех его сайтов и приложений в ЕС. Для полного ограничения доступа к "ВКонтакте", MAX или другим сервисам могут потребоваться отдельные решения европейских либо национальных органов. Однако финансовое и коммерческое взаимодействие с внесенными в список компаниями теперь существенно ограничено.
В VK заявили, что новые европейские санкции не повлияют на работу компании. До этого под персональными санкциями ЕС уже находился генеральный директор VK Владимир Кириенко. Сама компания долгое время не была напрямую включена в европейские санкционные списки, однако после публикации решений от 13 июля 2026 года этот статус изменился.