"Ничего доказывать не собираемся": Песков ответил на вопрос об обвинениях в адрес стран Балтии

"Наши военные и специальные службы видят, что, откуда и как летит. Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся. Мы четко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий", - цитирует представителя Кремля агентство "РИА Новости".