"Ничего доказывать не собираемся": Песков ответил на вопрос об обвинениях в адрес стран Балтии
Кремль отказался предоставлять какие-либо доказательства своих обвинений в адрес стран Балтии, несмотря на публичные утверждения о причастности Латвии, Литвы и Эстонии к атакам украинских беспилотников.
Россия не намерена представлять доказательства своих слов в адрес Латвии, Литвы и Эстонии, которых Москва ранее обвинила в предоставлении воздушного пространства для ударов украинских беспилотников по российской территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о том, готова ли Москва подтвердить свои заявления фактами, Песков заявил, что российская сторона не считает это необходимым.
"Наши военные и специальные службы видят, что, откуда и как летит. Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся. Мы четко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий", - цитирует представителя Кремля агентство "РИА Новости".
Таким образом, Москва фактически отказалась публично подтверждать свои обвинения какими-либо доказательствами, несмотря на серьезность выдвигаемых утверждений, которые касаются предполагаемого участия стран - членов НАТО в ударах по территории России.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Латвия, Литва и Эстония якобы предоставляют воздушные коридоры для украинских беспилотников. По его словам, страны Балтии "играют с огнем", позволяя использовать свою территорию для враждебных действий против России.
В ответ временные поверенные в делах посольств Латвии, Литвы и Эстонии в Москве выступили с совместным демаршем в Министерстве иностранных дел России. Они категорически отвергли обвинения, подчеркнув, что их государства никогда не давали разрешения использовать свое воздушное пространство для атак беспилотников на российские объекты.
Министерство иностранных дел Латвии также заявило, что подобные утверждения не имеют под собой фактической основы и являются частью продолжающейся кампании по распространению дезинформации. В ведомстве подчеркнули, что залеты беспилотников в воздушное пространство стран Балтии являются следствием полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, а не свидетельством какой-либо поддержки атак со стороны балтийских государств.