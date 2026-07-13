Энергоэффективность многоквартирных домов в Риге признана крайне низкой, но Европа нам поможет
Еврокомиссия одобрила заявку Министерства климата и энергетики Латвии на многомиллионное финансирование. Деньги пойдут регионам и городам на подготовку коммунальных программ нового поколения — от создания цифровой модели жилого фонда Риги до систем борьбы с наводнениями в Лиепае.
Европейская комиссия утвердила заявку интегрированного проекта LIFE IP NECP Local, поданную Министерством климата и энергетики (KEM). Общий объем финансирования для Латвии составит около 19 млн евро, из которых 60% предоставит Европейская комиссия.
Средства будут доступны самоуправлениям, регионам планирования, государственным учреждениям, научным и неправительственным организациям для подготовки качественных проектов и привлечения финансирования из фондов Европейского союза.
LIFE IP NECP Local (проект LIFE) станет важным финансовым инструментом для реализации Национального плана Латвии в области энергетики и климата (NEKP) на уровне самоуправлений. Проект поможет подготовить высококачественные инвестиционные проекты и привлечь финансирование из Европейского фонда регионального развития, Фонда сплочения, Фонда восстановления, Социального климатического фонда и других программ поддержки. Это позволит реализовать мероприятия по повышению энергоэффективности, адаптировать инфраструктуру самоуправлений к рискам, связанным со стихийными бедствиями, в том числе модернизировать улицы, тротуары, системы ливневой канализации и водоснабжения, а также осуществлять другие проекты в сфере окружающей среды и энергетики.
Проекты будут реализовывать регионы планирования Курземе, Видземе, Земгале и Латгале, государственные города Рига и Лиепая, самоуправления Бауски, Саласпилса, Кулдиги и Аугшдаугавского края, исследовательские организации, государственные учреждения, неправительственные организации и предприятия.
Одним из важнейших направлений проекта станет совершенствование планирования энергоэффективности и теплоснабжения. Это особенно актуально для Риги, где значительная часть многоквартирных домов по-прежнему отличается низкой энергоэффективностью и высоким потреблением тепловой энергии.
"По данным Рижского энергетического агентства, более 2700 многоквартирных домов в Риге имеют самый низкий класс энергоэффективности - F. Благодаря финансированию проекта в Риге будет создана цифровая модель энергопотребления зданий - Digital Twin ("цифровой двойник"), которая поможет планировать реновацию зданий и развитие централизованного теплоснабжения", - сообщает KEM.
В Лиепае основное внимание будет уделено экологически чистой мобильности, решениям по адаптации к экстремальным погодным условиям и возможностям использования альтернативных видов топлива. Также будут разработаны современная система прогнозирования погоды, сеть климатических датчиков и цифровая модель города, которые помогут прогнозировать и снижать риски наводнений.
В Саласпилсе, Кулдиге, Бауске и Аугшдаугавском крае будут опробованы решения по сокращению выбросов парниковых газов, меры адаптации, основанные на природных решениях, а также подходы к более устойчивому управлению земельными ресурсами и увеличению поглощения углерода.