Энергоэффективность многоквартирных домов в Риге признана крайне низкой, но Европа нам поможет

LIFE IP NECP Local (проект LIFE) станет важным финансовым инструментом для реализации Национального плана Латвии в области энергетики и климата (NEKP) на уровне самоуправлений. Проект поможет подготовить высококачественные инвестиционные проекты и привлечь финансирование из Европейского фонда регионального развития, Фонда сплочения, Фонда восстановления, Социального климатического фонда и других программ поддержки. Это позволит реализовать мероприятия по повышению энергоэффективности, адаптировать инфраструктуру самоуправлений к рискам, связанным со стихийными бедствиями, в том числе модернизировать улицы, тротуары, системы ливневой канализации и водоснабжения, а также осуществлять другие проекты в сфере окружающей среды и энергетики.