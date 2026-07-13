Какие авиакомпании чаще всего теряют багаж пассажиров
Потеря чемодана способна испортить любой отпуск или сорвать важную бизнес-поездку. Несмотря на то что в последнее время авиаиндустрия активно внедряет искусственный интеллект и цифровое отслеживание для снижения числа таких инцидентов, проблема остается актуальной.
По данным отчета SITA Baggage IT Insights, даже при общем снижении числа ошибок в обработке багажа, ежегодно в мире теряются или задерживаются миллионы сумок.
Статистика показывает, что у одних перевозчиков система логистики работает как часы, в то время как у других шансы остаться без личных вещей после посадки существенно выше.
Главные виновники: антирейтинг авиакомпаний
По данным независимых исследований рынка и аналитических платформ, таких как AirAdvisor и Sostravel, в список перевозчиков с наибольшим количеством жалоб на утерянный или задержанный багаж входят как крупные трансатлантические гиганты, так и региональные компании.
Air France и Royal Air Maroc. Согласно международным индексам претензий пассажиров, эти авиакомпании регулярно оказываются в топе по числу жалоб. Основная проблема часто кроется не в самих перевозчиках, а в их базовых хабах (например, парижском аэропорту Шарль-де-Голль), где сложная система стыковок приводит к сбоям.
Aer Lingus и British Airways. Британский и ирландский национальные перевозчики показывают сравнительно высокий процент упоминаний потерянного багажа в отзывах клиентов и официальных претензиях.
Air Canada. Канадская авиакомпания также традиционно лидирует в североамериканских антирейтингах по доле задержанных сумок на тысячу пассажиров.
American Airlines. Крупнейший авиаперевозчик США теряет огромные объемы багажа в абсолютных цифрах. Впрочем, эксперты отмечают, что из-за колоссального пассажиропотока процент вероятности потерять сумку конкретно вашим рейсом остается невысоким, но в масштабах всей сети цифры выглядят внушительно.
Бюджетные перевозчики (Vueling, Frontier). Лоукостеры часто грешат задержками из-за жестких временных рамок на обслуживание самолетов между рейсами. У Vueling, к тому же, фиксируется один из самых низких процентов добровольного удовлетворения претензий по компенсациям.
Где и почему чаще всего теряются вещи
Анализ логистических сбоев показывает, что ключевой фактор риска — это тип вашего перелета.
Транзитные рейсы
Более 39% всех случаев утери или задержки багажа происходят во время пересадки с одного рейса на другой. Если стыковка короткая (менее 60 минут), службы аэропорта просто не успевают физически переместить чемодан в другой самолет.
Международные рейсы против внутренних
Риск остаться без багажа на международном направлении почти в 5.5 раз выше, чем на внутреннем. Причина — дополнительные таможенные проверки, смена хэндлинговых (обслуживающих) компаний и многоуровневая сортировка.
Как минимизировать риски
Полностью застраховаться от ошибки грузчиков невозможно, но можно свести вероятность проблемы к минимуму.
Избегайте экстремально коротких стыковок. При планировании перелета с пересадкой закладывайте минимум 2 часа, чтобы у служб аэропорта было время обработать багаж.
Снимайте старые бирки. Штрих-коды от предыдущих поездок могут запутать автоматические сканеры на ленте сортировки, и чемодан улетит в неверном направлении.
Используйте умные трекеры. Положите внутрь сумки GPS-маяк или Bluetooth-метку (например, Apple AirTag или SmartTag). Это позволит вам лично видеть, где находится чеводaн, и сильно ускорит его поиски авиакомпанией в случае утери.