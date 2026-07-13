Чайные пакетики и щеточки для туши официально признают упаковкой: грядут большие перемены

Она призвала предпринимателей ознакомиться с этими перечнями и проверить, все ли виды упаковки учтены и не появились ли новые. Кроме того, будет введена новая декларация о соответствии, в которой потребуется указывать ряд сведений, в частности химический состав упаковки. "Следует учитывать, что декларация о соответствии должна быть оформлена и иметься в наличии к моменту выпуска упакованного товара на рынок. Эту декларацию необходимо хранить пять лет для одноразовой упаковки и десять лет - для многоразовой упаковки, например стеклянных бутылок, которые используются для многократного розлива напитков", - сказала Весере.