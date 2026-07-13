Чайные пакетики и щеточки для туши официально признают упаковкой: грядут большие перемены
С 12 августа в ЕС вступит в силу новый регламент об упаковке и отходах упаковки. Он расширит перечень предметов, считающихся упаковкой, ограничит содержание вредных веществ и введет новые требования для производителей и продавцов.
Согласно новым правилам, к упаковке будут относиться даже чайные пакетики и щеточки для туши для ресниц. Документ также предусматривает ряд изменений, касающихся объема упаковки и содержания в ней вредных веществ. Кроме того, он устанавливает новые требования к переработке и повторному использованию упаковки. Исследование Латвийского университета бионаук и технологий показало, что у 22% упаковок отсутствует маркировка с указанием типа материала, а в каждом десятом случае объем упаковки является чрезмерным. Новый регламент заменит действующую в настоящее время директиву и вводит ряд новых положений, которые затронут все этапы обращения упаковки - от производителя и продавца до конечного потребителя, пишет Lsm.lv.
"Прежде всего речь идет о так называемых веществах, вызывающих обеспокоенность. Это тяжелые металлы и ряд других веществ, которые больше не должны содержаться в упаковке. Это не представляет большой проблемы, поскольку уже сейчас в большинстве случаев используется упаковка, не содержащая таких веществ, либо содержащая их в очень ограниченном количестве - только в пределах допустимых норм", - рассказала заместитель государственного секретаря Министерства климата и энергетики по вопросам экологической политики Рудите Весере.
Также вступит в силу новый перечень веществ и предметов, подпадающих под определение упаковки. Большая часть из них уже известна и закреплена в правительственных правилах, однако некоторые позиции будут новыми. "Например, проницаемый пакетик для чая, кофе или другого напитка либо мягкая одноразовая порция, содержащая чай, кофе или другой напиток и предназначенная для использования и последующей утилизации вместе с продуктом. Разумеется, все остальное - коробки, вешалки для одежды, продаваемые вместе с одеждой, многоразовые коробки, бутылки и так далее, восковое покрытие сыров, оболочки для колбас - существовало и раньше, поэтому ничего нового в этом нет", - отметила Весере.
Она призвала предпринимателей ознакомиться с этими перечнями и проверить, все ли виды упаковки учтены и не появились ли новые. Кроме того, будет введена новая декларация о соответствии, в которой потребуется указывать ряд сведений, в частности химический состав упаковки. "Следует учитывать, что декларация о соответствии должна быть оформлена и иметься в наличии к моменту выпуска упакованного товара на рынок. Эту декларацию необходимо хранить пять лет для одноразовой упаковки и десять лет - для многоразовой упаковки, например стеклянных бутылок, которые используются для многократного розлива напитков", - сказала Весере.