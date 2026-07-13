"Ситуация катастрофическая. Лето не оправдало надежд": рестораны Латвии бьют тревогу
Середина лета - время, когда улицы Риги, рестораны, кафе, террасы и гостиницы Старого города должны быть заполнены иностранными гостями. Время, когда туристические предприятия и заведения общепита традиционно зарабатывают, чтобы пережить тихие осенние и зимние месяцы. Однако этим летом картина совершенно иная. Опрос членов Латвийского общества ресторанов (LRB) показал, что в 98,5% заведений общественного питания, входящих в организацию, иностранных гостей меньше, чем в 2025 году.
"Ситуация катастрофическая, и лето, на которое возлагались большие надежды, пока не оправдало ожиданий. К сожалению, кризис в туризме продолжается. Информация об украинских беспилотниках, которые сбиваются с курса и падают в Латвии, широко разошлась по международным СМИ, и люди боятся ехать в наш регион", - комментирует результаты опроса президент LRB Янис Ензис.
Это уже не только вопрос туристической отрасли. Каждый иностранный гость, который не приезжает в Латвию, - это не просто пустой столик в ресторане или незанятый номер в гостинице. Это деньги, которые не поступают в латвийскую экономику: меньшие доходы предпринимателей, меньше налогов в государственный бюджет и меньше рабочих мест для тысяч людей. Туризм - это экспорт. Только в этом случае экспортные доходы возникают тогда, когда человек приезжает к нам.
Владелица ресторана Meat Chef и вице-президент LRB Агнесе Фреймане подтверждает, что ситуация тяжелая:
"Поток иностранных гостей сократился, люди тратят осторожнее, а расходы предприятий продолжают расти. Многие в отрасли сейчас думают о том, как сохранить команду и продолжить существование в надежде на лучшее будущее. О прибыли и развитии говорить не приходится".
Почему у эстонцев и литовцев ситуация лучше?
У соседних Литвы и Эстонии дела идут значительно лучше. По данным Eurostat о ночевках иностранных туристов в гостиницах и гостевых домах, Латвия в 2026 году показала худший в ЕС результат восстановления по сравнению с допандемийным периодом. В сравнении с 2019 годом число иностранных гостей в Латвии по-прежнему ниже на 28,5%, в Эстонии - на 9,8%, а Литва демонстрирует рост на 0,6%.
Почему при одинаковых обстоятельствах, когда заблудившиеся беспилотники фиксировались во всех странах, Латвия оказалась в настолько плохом положении? Причин несколько.
- Туристический маркетинг, выделяемые на него средства, а также целенаправленное и эффективное использование этих средств. В соседних странах бюджет на эти цели значительно больше.
- Нехватка крупных мероприятий, интересных международной аудитории. И здесь соседи опережают нас на несколько шагов: в Литве и Эстонии организуют качественные события, привлекающие туристов.
- Плохое или дорогое транспортное сообщение. Регулярного пассажирского паромного сообщения с Ригой нет. Кроме того, нередко из столиц стран ЕС дешевле долететь самолетом airBaltic до Вильнюса или Таллина с пересадкой в Риге, чем воспользоваться прямым рейсом в Ригу.
Есть ли у нас план?
В последние годы отрасль пережила пандемию, кризис энергоресурсов и стремительный рост расходов. Предприниматели адаптировались, инвестировали и поверили, что туризм постепенно восстановится. Однако это лето заставляет задать несколько неудобных вопросов.
Есть ли у Латвии достаточно амбициозный план по привлечению иностранных туристов? Достаточно ли ясно мы рассказываем миру, что Латвия является безопасной, современной и привлекательной страной для путешествий? Осознаем ли мы, какой экономический вклад теряем, когда путешественники выбирают Таллин или Вильнюс, а не Ригу? Сегодня уже нет времени искать виноватых. Пора принимать решения.
Во-первых, LRB призывает Министерство экономики, Латвийское агентство инвестиций и развития и Рижское агентство инвестиций и туризма с участием профессиональных отраслевых обществ и ассоциаций в ближайшее время создать кризисную рабочую группу по управлению туризмом в Риге и Латвии. Она должна принимать решения о мерах кризисного маркетинга и коммуникации, которые можно реализовать незамедлительно. Эта группа должна получить полномочия быстро и эффективно принимать решения о целевых рекламных и PR-активностях, чтобы спасти нынешний туристический сезон.
Во-вторых, в зависимости от конкретной ситуации необходимо определить приоритетные рынки и гибко менять запланированные мероприятия, направляя средства на те рынки, которые могут принести отдачу прямо сейчас. Необходима гораздо более целенаправленная международная маркетинговая политика Латвии, более тесное сотрудничество с отраслью и четкое понимание того, как восстановить конкурентоспособность Латвии в Балтийском регионе.
В-третьих, необходимо предусмотреть качественные PR- и маркетинговые кампании на период низкого сезона. В них следует выделять наиболее интересные мероприятия в Риге и Латвии, чтобы уменьшить влияние сезонности.
Наконец, нельзя сокращать государственный бюджет на туристический маркетинг, как это произошло в нынешнем году. Именно из-за сокращения средств ряд маркетинговых мероприятий не был запланирован. На ошибках необходимо учиться.
Туризм и общественное питание как важная часть этой сферы являются экспортной отраслью, которая с 2019 года постоянно сталкивается с кризисными вызовами. Если мы говорим о политической поддержке латвийского экспорта, необходимо переходить от слов к действиям и начинать поддерживать туристическую отрасль.
По-прежнему актуален вопрос о применении сниженной ставки НДС к услугам общественного питания. Если этот вопрос не будет решен и включен в бюджет 2027 года, мы рискуем потерять целый ряд предприятий общепита. За закрытием каждого предприятия стоит личная история и риск того, что мы потеряем не только компании, но и людей, которые могут принять решение уехать из Латвии. Если ничего не изменится, следующим летом мы снова будем говорить о пустых террасах. При этом многие из этих предприятий к тому времени уже прекратят работу.