"Ситуация катастрофическая. Лето не оправдало надежд": рестораны Латвии бьют тревогу

Это уже не только вопрос туристической отрасли. Каждый иностранный гость, который не приезжает в Латвию, - это не просто пустой столик в ресторане или незанятый номер в гостинице. Это деньги, которые не поступают в латвийскую экономику: меньшие доходы предпринимателей, меньше налогов в государственный бюджет и меньше рабочих мест для тысяч людей. Туризм - это экспорт. Только в этом случае экспортные доходы возникают тогда, когда человек приезжает к нам.