В страшной аварии на дороге Елгава - Иецава погибла 17-летняя девушка
Фото: Скриншот видео
Кадр с места событий.
Аварии и происшествия

В страшной аварии на дороге Елгава - Иецава погибла 17-летняя девушка

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В лобовом столкновении BMW и Renault на дороге Елгава - Иецава погибла 17-летняя пассажирка. Еще пять человек получили травмы, трое из них - тяжелые.

По данным полиции, незадолго до 17.00 в Иецавской волости Бауского края произошло лобовое столкновение автомобилей BMW и Renault. В аварии погибла пассажирка BMW - девушка 2008 года рождения. Еще пять человек получили травмы.

Полиция начала уголовный процесс и выясняет все обстоятельства произошедшего.

По информации Государственной пожарно-спасательной службы, двух человек пришлось освобождать из автомобилей с помощью гидравлических инструментов. Еще трое выбрались самостоятельно. Всех пятерых передали медикам Службы неотложной медицинской помощи. Еще один человек погиб.

По данным медиков, трое пострадавших получили тяжелые травмы, двое - легкие.

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BMWRenaultИецаваЕлгаваНовости регионовБауский край

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