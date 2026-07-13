В страшной аварии на дороге Елгава - Иецава погибла 17-летняя девушка

По информации Государственной пожарно-спасательной службы, двух человек пришлось освобождать из автомобилей с помощью гидравлических инструментов. Еще трое выбрались самостоятельно. Всех пятерых передали медикам Службы неотложной медицинской помощи. Еще один человек погиб.