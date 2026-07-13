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Аварии и происшествия
Сегодня 12:40
В страшной аварии на дороге Елгава - Иецава погибла 17-летняя девушка
В лобовом столкновении BMW и Renault на дороге Елгава - Иецава погибла 17-летняя пассажирка. Еще пять человек получили травмы, трое из них - тяжелые.
По данным полиции, незадолго до 17.00 в Иецавской волости Бауского края произошло лобовое столкновение автомобилей BMW и Renault. В аварии погибла пассажирка BMW - девушка 2008 года рождения. Еще пять человек получили травмы.
Полиция начала уголовный процесс и выясняет все обстоятельства произошедшего.
По информации Государственной пожарно-спасательной службы, двух человек пришлось освобождать из автомобилей с помощью гидравлических инструментов. Еще трое выбрались самостоятельно. Всех пятерых передали медикам Службы неотложной медицинской помощи. Еще один человек погиб.
По данным медиков, трое пострадавших получили тяжелые травмы, двое - легкие.