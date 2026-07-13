Обвиняемая в смерти ребенка медсестра Детской больницы признала вину в халатности
Медсестра Детской клинической университетской больницы (BKUS), обвиняемая по уголовному делу о смерти ребенка после того, как она перепутала медикаменты, признает свою вину и сожалеет о случившемся, заявил журналистам в понедельник перед судебным заседанием защитник обвиняемой Алдис Лиепиньш.
Адвокат указал, что произошедшее было роковым стечением обстоятельств и большим несчастьем. Он также отметил, что никто не приступает к выполнению обязанностей медработника с намерением допустить подобную трагедию. Его клиентка переживает случившееся каждый день, извинилась перед потерпевшими, признает вину и раскаивается в содеянном. Лиепиньш также сообщил, что начато возмещение ущерба, однако его размер не раскрыл.
Адвокат отметил, что в деле есть также вопросы об организации труда и хранении медикаментов. По его мнению, следует взвесить необходимость хранения опасных медикаментов отдельно от других препаратов, чтобы снизить риск подобных ошибок в будущем.
В начале судебного заседания участники процесса попросили в дальнейшем рассматривать дело на закрытых заседаниях. Выслушав мнения участников дела, суд решил удовлетворить просьбу, постановив, что в дальнейшем дело будет рассматриваться за закрытыми дверями, а решение будет оглашено на открытом судебном заседании.
Прокуратура поясняет, что обвиняемая, будучи медицинским работником, в конце ноября прошлого года во время своей смены готовила назначенный врачом раствор бикарбоната натрия для введения пациентке на следующий день. Как говорится в обвинении, халатно исполняя свои профессиональные обязанности, медсестра не убедилась в правильности приготовления медикаментов - готовя инфузионный пакет, вместо раствора бикарбоната натрия она приготовила раствор хлорида калия, но наклеила маркировку с надписью "Бикарбонат натрия".
Утром следующего дня пациентке начали вводить неправильно приготовленный раствор. Вскоре после этого у пациентки появились жалобы на головокружение и проблемы с дыханием. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, жизнь пациентки спасти не удалось. Из-за введения содержащего калий раствора у ребенка произошла необратимая остановка сердца и наступила смерть.
В настоящее время к обвиняемой применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а также в качестве дополнительной меры пресечения - запрет на занятие профессиональной деятельностью.
Также сообщалось, что после этого случая министр здравоохранения Хосам Абу Мери поручил провести ряд расследований и проверок как в детской, так и в других больницах.