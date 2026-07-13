Обвиняемая в смерти ребенка медсестра Детской больницы признала вину в халатности

Адвокат указал, что произошедшее было роковым стечением обстоятельств и большим несчастьем. Он также отметил, что никто не приступает к выполнению обязанностей медработника с намерением допустить подобную трагедию. Его клиентка переживает случившееся каждый день, извинилась перед потерпевшими, признает вину и раскаивается в содеянном. Лиепиньш также сообщил, что начато возмещение ущерба, однако его размер не раскрыл.