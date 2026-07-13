Крупный латвийский банк объяснил будущим пенсионерам, что происходит с их накоплениями
За прошедшие полгода положительную доходность показали все пенсионные планы второго и третьего уровней банка SEB. Как сообщает банк, наилучшие результаты обеспечили планы, успех которых был обусловлен инвестициями в акции небольших американских компаний, банков Европы и США, производителей полупроводников и предприятий технологического сектора.
"В отличие от индексных планов, в активно управляемых планах можно более гибко адаптировать инвестиционный портфель к рыночной ситуации, выбирая конкретные компании, отрасли или регионы с более высоким потенциалом роста", - отмечает банк.
По его мнению, последние шесть месяцев стали хорошим примером того, почему при долгосрочных накоплениях не стоит принимать решения, основываясь на краткосрочных колебаниях рынка. Весной преобладали опасения по поводу инфляции, цен на нефть и геополитической ситуации, однако уже через несколько месяцев рынки вновь вернулись к росту.
Это подтверждают и долгосрочные результаты. Если в конце 2018 года совокупный инвестиционный доход участников пенсионных планов второго уровня под управлением SEB составлял 71 миллион евро, то к маю 2026 года он вырос почти до 615 миллионов евро. Это означает, что более 88% всего заработанного инвестиционного дохода было получено именно в последние годы после изменений в пенсионной системе, которые позволили значительно увеличить долю инвестиций в акции (до 100%) в пенсионных планах, предназначенных для более молодых участников.
Поэтому главным критерием при выборе пенсионного плана по-прежнему остается время, оставшееся до выхода на пенсию, а не текущие события на финансовых рынках. Если до пенсии еще много лет, краткосрочные колебания являются естественной частью инвестиционного процесса. По мере приближения пенсионного возраста стоит постепенно рассматривать переход к более консервативной инвестиционной стратегии.
В целом SEB сохраняет позитивный взгляд на финансовые рынки. Хотя в отдельных сегментах технологического сектора наблюдаются повышенная активность инвесторов и оптимизм, граничащий с эйфорией, все больше возможностей для роста банк видит также в финансовом секторе, сегменте небольших компаний и на рынках за пределами США. "Для тех, кто формирует пенсионные накопления, это еще одно напоминание о том, что в долгосрочной перспективе наибольшую ценность создают терпение, дисциплина и правильно выбранный пенсионный план", - подчеркивает банк.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Латвия оказалась в числе лидеров ЕС по числу работающих пенсионеров.