Крупный латвийский банк объяснил будущим пенсионерам, что происходит с их накоплениями

Это подтверждают и долгосрочные результаты. Если в конце 2018 года совокупный инвестиционный доход участников пенсионных планов второго уровня под управлением SEB составлял 71 миллион евро, то к маю 2026 года он вырос почти до 615 миллионов евро. Это означает, что более 88% всего заработанного инвестиционного дохода было получено именно в последние годы после изменений в пенсионной системе, которые позволили значительно увеличить долю инвестиций в акции (до 100%) в пенсионных планах, предназначенных для более молодых участников.