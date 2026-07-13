LRT: иск против стран Балтии готовят связанные с российскими спецслужбами "историки"

Юристы Министерства иностранных дел России начали готовить иск против стран Балтии не позднее лета прошлого года, а правовые аргументы собирали с момента вторжения в Украину в 2022 году. МИД России обвинил страны Балтии, особенно Латвию, в том, что после начала российского вторжения в Украину они резко усилили давление на проживающих там россиян, и в этих странах якобы "стремительно распространилась русофобия, культивируемая на государственном уровне".