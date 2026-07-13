LRT: иск против стран Балтии готовят связанные с российскими спецслужбами "историки"
Подготовкой российского иска против стран Балтии в Международный суд ООН занимаются не только юристы, но и эксперты, которых расследователи связывают с ФСБ.
После заявлений Москвы о планах подать в Международный суд ООН (МС) иск против стран Балтии из-за предполагаемых нарушений прав россиян, стало известно, что документ готовят лица, связанные со спецслужбами Кремля. Согласно международному расследованию, опубликованному в понедельник Литовским национальнам радио и телевидением (LRT), российский иск готовит московская адвокатская контора "Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры", привлекшая к подготовительной работе так называемых историков, связанных со спецслужбами.
Утверждается, что юристы пригласили на помощь Николая Межевича и Владимира Симиндея, которых в России называют экспертами по странам Балтии. По данным расследования, они тесно сотрудничают с Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ, много лет распространяют антибалтийскую пропаганду и фальсифицируют историю наших государств.
Юристы Министерства иностранных дел России начали готовить иск против стран Балтии не позднее лета прошлого года, а правовые аргументы собирали с момента вторжения в Украину в 2022 году. МИД России обвинил страны Балтии, особенно Латвию, в том, что после начала российского вторжения в Украину они резко усилили давление на проживающих там россиян, и в этих странах якобы "стремительно распространилась русофобия, культивируемая на государственном уровне".
Правительства стран Балтии неоднократно отвергали обвинения Москвы в предполагаемой дискриминации их русскоязычных общин.
Также российские власти обвинили страны Балтии в помощи Украине в осуществлении ударов беспилотников по энергетическим объектам на северо-западе России, однако правительства отвергли это утверждение как дезинформацию. Аналитики отмечают, что Россия уже давно использует пропаганду, направленную на русскоязычных в странах Балтии — некоторые из которых плохо владеют местными языками, — с целью повлиять на общественное мнение и посеять рознь.
Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел России Сергея Лаврова Михаил Галузин назвал планы Латвии построить завод дронов у границы провокацией.