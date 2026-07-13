Latvijas valsts meži совершила крупнейшую покупку в своей истории
Государственная компания Latvijas valsts meži (LVM) за 26,385 млн евро купила в Лудзенском крае 5800 гектаров земли. Из них около 4800 гектаров занимает лес.
Для покупки LVM приобрела две зарегистрированные в Латвии компании - Gosk Latvia и Waldemark. Их главным имуществом была земля, которая ранее принадлежала гражданам Швеции. Сделку 30 июня одобрило правительство.
Большую часть купленного леса составляют ели, березы и сосны. Около 80 гектаров относятся к охраняемым территориям, еще примерно 600 гектаров - сельскохозяйственные земли.
Министр земледелия Улдис Аугулис заявил, что покупка важна не только для лесного хозяйства, но и для развития Латгале. По его словам, обслуживание такой большой территории создаст рабочие места для местных жителей и заказы для латвийских компаний, занятых в лесном хозяйстве, заготовке древесины и перевозках.
В министерстве также считают, что усиление хозяйственной деятельности в восточном приграничье важно для экономики и безопасности страны.
По расчетам LVM, в течение следующих 120 лет на этой территории можно будет получить около 3,45 млн кубометров качественной древесины, а также щепу для производства энергии.
В ближайшие годы компания планирует ухаживать за лесом, защищать его от повреждений и проводить другие работы, чтобы повысить его ценность и сохранить ресурсы для будущих поколений.
LVM покупает землю с 2007 года, но эта сделка стала крупнейшей в истории компании. Речь идет почти о 5000 гектарах леса, расположенных рядом друг с другом в одном регионе.
Перед покупкой специалисты оценили состояние леса, его доступность, возможные ограничения и экономическую выгоду. В министерстве утверждают, что в основном это качественные и продуктивные лесные земли.
В дальнейшем Gosk Latvia и Waldemark присоединят к LVM.
В 2025 году оборот LVM составил 604,6 млн евро, а прибыль - 206,7 млн евро. Компания полностью принадлежит государству и управляет государственными лесными землями.