Latvijas valsts meži совершила крупнейшую покупку в своей истории

Министр земледелия Улдис Аугулис заявил, что покупка важна не только для лесного хозяйства, но и для развития Латгале. По его словам, обслуживание такой большой территории создаст рабочие места для местных жителей и заказы для латвийских компаний, занятых в лесном хозяйстве, заготовке древесины и перевозках.