Литва может вернуть контроль и проверки на границе с Латвией: в чем нас обвиняют соседи

Как сообщало агентство BNS, в этом году в Латвию пытались прорваться, были задержаны и возвращены в Беларусь или развернуты еще на ее территории 6,6 тыс. нелегальных мигрантов. Литовские пограничники в этом году не впустили в страну из Беларуси 900 мигрантов. По данным МВД, в прошлом году в Литве было задержано 1,2 тыс. нелегальных мигрантов, перевезенных из Латвии или следовавших самостоятельно - примерно в два с половиной раза больше, чем в 2024 году, когда это число составило 540.