Конец июля и август обещают быть теплыми: новый прогноз для Латвии

На этой неделе в рабочие дни преимущественно будет светить солнце, лишь местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит +23...+28 градусов, на отдельных участках побережья будет примерно на градус прохладнее. Ночью столбики термометров опустятся до +12...+18 градусов. Ветер в основном будет слабым, северного направления, а в пятницу повернет на южный.