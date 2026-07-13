Конец июля и август обещают быть теплыми: новый прогноз для Латвии
После кратковременного похолодания летнее тепло вернется в Латвию - конец июля и август, согласно прогнозам, в целом будут теплыми.
На этой неделе в рабочие дни преимущественно будет светить солнце, лишь местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит +23...+28 градусов, на отдельных участках побережья будет примерно на градус прохладнее. Ночью столбики термометров опустятся до +12...+18 градусов. Ветер в основном будет слабым, северного направления, а в пятницу повернет на южный.
Согласно нынешним прогнозам, в конце недели погоду будет определять циклон, поэтому дожди ожидаются во многих районах. Вероятнее всего, воскресенье станет самым прохладным днем недели.
На следующей неделе дожди будут идти чаще, а температура воздуха понизится. В отдельные дни она, возможно, не превысит +15...+20 градусов.
По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на этой неделе ожидается на два-три градуса выше нормы. Следующая неделя может оказаться почти на градус прохладнее обычного для июля, а в конце месяца и в августе в целом прогнозируется теплая погода.