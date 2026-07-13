Где в Латвии выгоднее всего рожать ребенка: в одном крае платят 1500 евро, в другом - всего 200
Размер муниципального пособия при рождении ребенка в Латвии отличается в разы. В одних самоуправлениях семьи получают всего 200 евро, а в других - до 1500 евро. При рождении двойни или тройни выплаты могут достигать даже 10 000 евро.
В Латвии все семьи получают единовременное государственное пособие при рождении ребенка в размере 600 евро. Однако дополнительные выплаты от самоуправлений существенно различаются - в зависимости от места жительства родители могут получить от 200 до 1500 евро, а в отдельных случаях и значительно больше.
Самое большое муниципальное пособие сейчас выплачивает Юрмала - 1500 евро за рождение одного ребенка. Далее следуют Марупский, Ропажский и Сигулдский края, где размер выплаты достигает 1000 евро. В Даугавпилсе и Южно-Курземском крае родители могут получить по 700 евро, в Вентспилсе - 600 евро, а в Риге - 450 евро.
При этом в некоторых самоуправлениях пособие до сих пор составляет лишь 200 евро. Таким образом, разница между максимальной и минимальной муниципальной выплатой достигает 1300 евро.
Топ-8 самоуправлений с самыми высокими пособиями при рождении ребенка:
- Юрмала - 1500 евро;
- Марупский край - до 1000 евро;
- Ропажский край - 1000 евро (с 1 июля 2026 года);
- Сигулдский край - 1000 евро;
- Даугавпилс - 700 евро;
- Южно-Курземский край - 700 евро;
- Вентспилс - 600 евро;
- Рига - 450 евро.
Однако одного факта регистрации по месту жительства недостаточно. Практически во всех самоуправлениях действуют собственные правила получения пособия. Чаще всего хотя бы один из родителей должен быть задекларирован в соответствующем самоуправлении не менее шести или двенадцати месяцев до рождения ребенка. Кроме того, первая декларация места жительства новорожденного также должна быть оформлена в этом самоуправлении, а заявление на выплату необходимо подать в установленный срок, обычно в течение шести месяцев после рождения ребенка.
Именно несоблюдение требований к сроку декларации чаще всего становится причиной отказа в выплате.
Некоторые самоуправления предусматривают дополнительные меры поддержки. Так, в Марупском крае размер пособия увеличивается, если оба родителя длительное время задекларированы в крае. В Риге предусмотрены дополнительные выплаты семьям с глубоко недоношенными детьми. В ряде самоуправлений действуют особые условия для усыновителей, опекунов и приемных семей.
Есть и самоуправления, которые выплачивают пособие не одной суммой. Например, в Резекненском и Краславском краях деньги перечисляют несколькими частями в течение нескольких лет, а в Валмиерском крае часть пособия выплачивается только после того, как ребенку исполнится один год.
Отдельные правила действуют при рождении двойни и тройни. В Риге семьи с двойней при определенных условиях могут получить несколько тысяч евро. В Марупском крае за рождение тройни предусмотрена выплата в размере 10 000 евро. Существенно увеличенное пособие при рождении двойни выплачивает и Ропажский край.
Если сложить государственное и муниципальное пособия, общий размер единовременной поддержки становится еще выше. Так, в Юрмале семья после рождения ребенка может получить 2100 евро - 1500 евро от самоуправления и 600 евро государственного пособия. В Сигулдском, Ропажском и Марупском краях общая сумма достигает 1600 евро, а в Даугавпилсе - 1300 евро.
Различия в размерах выплат объясняются тем, что каждое самоуправление самостоятельно определяет объем финансовой поддержки, которую может себе позволить, а также устанавливает условия получения пособия. Требование о предварительной декларации призвано гарантировать, что поддержку получают постоянные жители, а не люди, которые меняют место регистрации только ради более высокой выплаты.
Будущим родителям специалисты рекомендуют заранее уточнить правила получения пособия именно в своем самоуправлении, поскольку сроки подачи заявления, требования к декларации и размер выплат могут существенно отличаться.