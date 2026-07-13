Где в Латвии выгоднее всего рожать ребенка: в одном крае платят 1500 евро, в другом - всего 200

Однако одного факта регистрации по месту жительства недостаточно. Практически во всех самоуправлениях действуют собственные правила получения пособия. Чаще всего хотя бы один из родителей должен быть задекларирован в соответствующем самоуправлении не менее шести или двенадцати месяцев до рождения ребенка. Кроме того, первая декларация места жительства новорожденного также должна быть оформлена в этом самоуправлении, а заявление на выплату необходимо подать в установленный срок, обычно в течение шести месяцев после рождения ребенка.