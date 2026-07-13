Скоро под Ригой торжественно откроют внушительный объект, давно необходимый жителям

Старт велопарада состоится 15 июля в 18:00 в Кекаве (сбор на холме Одукалнс, у улицы Малу). Затем участники проедут по новой велодорожке до зоны отдыха Nēģīši в Катлакалнсе, где в 19:00 начнется праздничный концерт группы Pēcnācēji, в составе которой выступят Наурис Брикманис, Валтер Осис и Сандис Милтович. К участию в велопараде приглашаются все желающие, кто хочет опробовать новую велодорожку.