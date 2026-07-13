Скоро под Ригой торжественно откроют внушительный объект, давно необходимый жителям
В среду, 15 июля, в Кекавском крае торжественно откроют заключительный участок совмещенной пешеходной и велосипедной дорожки на маршруте Рига - Кекава. В честь этого состоятся праздничный велопарад и концерт.
Старт велопарада состоится 15 июля в 18:00 в Кекаве (сбор на холме Одукалнс, у улицы Малу). Затем участники проедут по новой велодорожке до зоны отдыха Nēģīši в Катлакалнсе, где в 19:00 начнется праздничный концерт группы Pēcnācēji, в составе которой выступят Наурис Брикманис, Валтер Осис и Сандис Милтович. К участию в велопараде приглашаются все желающие, кто хочет опробовать новую велодорожку.
Присоединиться к велопараду можно на любом участке маршрута. В целях безопасности все участники обязаны быть в велосипедных шлемах. Во время праздника Кекавский спортивный центр также представит новую дистанционную игру по фотоориентированию вдоль велодорожки. Пройти маршрут можно будет в течение месяца, а участники смогут получить призы.
Праздничный велопарад посвящен завершению строительства последнего участка совмещенной пешеходной и велосипедной дорожки в Кекаве - от улицы Звейниеку до кольцевой развязки автодороги A5.Этот участок стал продолжением проекта "Развитие велосипедной инфраструктуры регионального значения в Рижской метропольной зоне, Кекавский край" и завершил маршрут Рига - Кекава - от границы Риги до пересечения с автодорогой A5 (Рижской объездной дорогой).
Строительство велодорожки Рига - Кекава протяженностью более 8,5 км началось осенью 2023 года. Общая стоимость проекта составила почти 4 млн евро, из которых 3,3 млн евро предоставил Европейский союз. Вклад Кекавского краевого самоуправления составил почти 1 млн евро.
В Риге тем временем продолжается строительство нового участка велосипедной инфраструктуры от кольцевой развязки на Мукусалас до границы города у автодороги A7. Его протяженность составит 4,2 км. Новый участок соединится с существующей велосипедной сетью Риги и обеспечит сообщение центра столицы с Кекавой, Баложи, Рамавой, Катлакалнсом и Валдлаучи. Завершить строительные работы планируется в течение строительного сезона 2026 года.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что в Огрском крае у дороги Улброка - Огре начали строить новый путь для пешеходов и велосипедистов от Тинужи до Огре.