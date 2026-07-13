ФОТО, ВИДЕО: премьер Кулбергс решил "отключиться от политики" и отправился на автофестиваль в Эстонию

Позже в социальных сетях премьер подтвердил, что участвует в мероприятии далеко не первый год. "Спасибо, Хаапсалу American Beauty Car Meet – это были отличные выходные, и рад снова принять участие, как и всегда. Лучшее мероприятие американских авто в Балтии и, возможно, во всем регионе!" — поделился премьер в Instagram.