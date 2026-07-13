ФОТО, ВИДЕО: премьер Кулбергс решил "отключиться от политики" и отправился на автофестиваль в Эстонию
В выходные, с 10 по 12 июля, в эстонском городе Хаапсалу прошел один из крупнейших съездов любителей американских автомобилей в Балтии American Beauty Summer Meet, где портал Jauns.lv заметил и премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса.
Мероприятие собрало сотни владельцев классических и современных американских машин и посетителей, которые в течение трех дней могли осмотреть выставку автомобилей, насладиться развлекательной программой и понаблюдать за соревнованиями по драг-рейсингу на аэродроме Кильтси. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс на мероприятии с удовольствием отметил Jauns.lv, что "ему удалось найти время для себя".
Позже в социальных сетях премьер подтвердил, что участвует в мероприятии далеко не первый год. "Спасибо, Хаапсалу American Beauty Car Meet – это были отличные выходные, и рад снова принять участие, как и всегда. Лучшее мероприятие американских авто в Балтии и, возможно, во всем регионе!" — поделился премьер в Instagram.
"Мог отключиться от политики, встретить отличных энтузиастов американских авто, насладиться своим классическим Dodge Challenger 440 SixPack и, самое главное, хорошо провести время", — заявил Кулбергс.
Также политик отметил, что в городке Кабли чуть не столкнулся с президентом Эстонии Аларом Карисом. "Поймал его с латвийским мороженым в руках", — указал премьер-министр в соцсети.
Кулбергс на съезде любителей американских автомобилей в Эстонии (июль 2026)
В выходные, с 10 по 12 июля, в эстонском городе Хаапсалу прошел один из крупнейших съездов любителей американских автомобилей в ...
Стоит добавить, что до того как стать депутатом Сейма, Кулбергс долгие годы был известен как предприниматель и эксперт автомобильной отрасли. Он работал в Lattelekom руководителем маркетинговых программ и международных отношений, был распорядительным директором SIA Auto Torino, региональным руководителем SIA Auto Group Baltic, а также руководителем группы автодилерских предприятий Inchcape в Латвии. Кроме того, он возглавлял Автомобильную ассоциацию Латвии и являлся членом совета Латвийской конфедерации работодателей.
Андрис Кулбергс стал премьер-министром 28 мая 2026 года, когда Сейм утвердил возглавляемое им правительство.