В Рижском заливе развернута масштабная поисковая операция - ищут пропавшего водолаза
Фото: Otkrito.lv
В Рижском заливе второй день ищут пропавшего водолаза (иллюстративное фото).
В Латвии

В Рижском заливе развернута масштабная поисковая операция - ищут пропавшего водолаза

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В Рижском заливе второй день ищут водолаза, пропавшего примерно в десяти морских милях от Рои. К операции подключены значительные силы, информацию также передали Эстонии.

В воскресенье около 14.00 Морской поисково-спасательный координационный центр Службы береговой охраны Военно-морских сил получил информацию о пропавшем гражданском водолазе примерно в десяти морских милях к северо-востоку от Рои.

Поиски начались еще в воскресенье и продолжаются в понедельник. К операции привлечены значительные силы, в том числе гражданские. Информация о случившемся также передана эстонским службам.

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