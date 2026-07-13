В Риге собрались более 90 почетных консулов Латвии со всего мира
С 13 по 15 июля 2026 года Министерство иностранных дел проводит 12-е совещание почетных консулов Латвии. Его участников проинформируют об актуальных вопросах внешней политики страны, важнейших направлениях политики безопасности, а также о возможностях двустороннего экономического и культурного сотрудничества.
В повестку также включены вопросы консульской работы. Контактная биржа для латвийских предпринимателей даст возможность напрямую обратиться к почетным консулам из разных стран мира. В совещании примут участие более 90 почетных консулов Латвии из 44 государств.
14 июля к участникам обратятся министр иностранных дел Байба Браже, председатель Сейма Дайга Миериня, руководитель Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс, представитель Банка Латвии Дайна Паула и заместитель директора Консульского департамента Сандра Салминя-Шуке.
О возможностях экономического сотрудничества и инвестиций почетным консулам во Дворце культуры VEF расскажут председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс, директор Рижского агентства инвестиций и развития туризма Фредис Быков, министр экономики Виктор Валайнис, председатель Всемирного объединения свободных латышей Петерис Блумбергс и директор Латвийского агентства инвестиций и развития Иева Ягере.
В Рижском замке с почетными консулами встретится президент Латвии Эдгар Ринкевич.
15 июля гости отправятся в Лиепаю, где их примут председатель Лиепайской городской думы Гунарс Ансиньш и управляющий Лиепайской специальной экономической зоной Улдис Хмелевскис.
Председатель правления фонда "Лиепая 2027" Инта Шориня представит актуальные проекты и важнейшие мероприятия, связанные со статусом Лиепаи как Европейской столицы культуры 2027 года.
Почетные консулы посетят концертный зал Lielais Dzintars, Лиепайский индустриальный парк и смогут познакомиться с исторической территорией Каросты.
В завершение программы гости побывают в крестьянском хозяйстве Nornieki в Снепельской волости, где смогут попробовать произведенную там продукцию.
Почетные консулы по поручению Латвии выполняют представительские функции, а также оказывают необходимую консульскую помощь гражданам и постоянным жителям Латвии, оказавшимся за рубежом в чрезвычайной ситуации.
За выполнение своих обязанностей почетные консулы не получают зарплату и работают на добровольной основе. Они представляют интересы Латвии во всех регионах мира - в Европе, Америке, Азии, Африке, Австралии и Новой Зеландии.
Всего у Латвии более 170 почетных консулов, представляющих различные отрасли предпринимательства.