В Риге собрались более 90 почетных консулов Латвии со всего мира
Фото: LETA
Более 90 почетных консулов обсудят безопасность, экономику и инвестиции в Латвии.
В Латвии

В Риге собрались более 90 почетных консулов Латвии со всего мира

Отдел новостей

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С 13 по 15 июля 2026 года Министерство иностранных дел проводит 12-е совещание почетных консулов Латвии. Его участников проинформируют об актуальных вопросах внешней политики страны, важнейших направлениях политики безопасности, а также о возможностях двустороннего экономического и культурного сотрудничества.

В повестку также включены вопросы консульской работы. Контактная биржа для латвийских предпринимателей даст возможность напрямую обратиться к почетным консулам из разных стран мира. В совещании примут участие более 90 почетных консулов Латвии из 44 государств.

14 июля к участникам обратятся министр иностранных дел Байба Браже, председатель Сейма Дайга Миериня, руководитель Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс, представитель Банка Латвии Дайна Паула и заместитель директора Консульского департамента Сандра Салминя-Шуке.

О возможностях экономического сотрудничества и инвестиций почетным консулам во Дворце культуры VEF расскажут председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс, директор Рижского агентства инвестиций и развития туризма Фредис Быков, министр экономики Виктор Валайнис, председатель Всемирного объединения свободных латышей Петерис Блумбергс и директор Латвийского агентства инвестиций и развития Иева Ягере.

В Рижском замке с почетными консулами встретится президент Латвии Эдгар Ринкевич.

15 июля гости отправятся в Лиепаю, где их примут председатель Лиепайской городской думы Гунарс Ансиньш и управляющий Лиепайской специальной экономической зоной Улдис Хмелевскис.

Председатель правления фонда "Лиепая 2027" Инта Шориня представит актуальные проекты и важнейшие мероприятия, связанные со статусом Лиепаи как Европейской столицы культуры 2027 года.

Почетные консулы посетят концертный зал Lielais Dzintars, Лиепайский индустриальный парк и смогут познакомиться с исторической территорией Каросты.

В завершение программы гости побывают в крестьянском хозяйстве Nornieki в Снепельской волости, где смогут попробовать произведенную там продукцию.

Почетные консулы по поручению Латвии выполняют представительские функции, а также оказывают необходимую консульскую помощь гражданам и постоянным жителям Латвии, оказавшимся за рубежом в чрезвычайной ситуации.

За выполнение своих обязанностей почетные консулы не получают зарплату и работают на добровольной основе. Они представляют интересы Латвии во всех регионах мира - в Европе, Америке, Азии, Африке, Австралии и Новой Зеландии.

Всего у Латвии более 170 почетных консулов, представляющих различные отрасли предпринимательства.

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