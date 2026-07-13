Часть Риги во вторник останется без горячей воды: названы районы
В нескольких районах Риги во вторник временно исчезнет горячая вода. Жителей также предупреждают о возможных утечках зеленоватой воды и просят не приближаться к поврежденным участкам теплосетей.
14 июля AS Rīgas siltums проведет гидравлические испытания теплосетей в зоне теплоснабжения теплоцентралей Imanta и Zasulauks. На время проверки жители ряда районов Риги останутся без горячей воды.
Отключение затронет Иманту, Золитуде, Ильгюциемс, Гриву, Дзирциемс, Дзегужкалнс, Агенскалнс, Засулаукс, Шампетерис, Калнциемс, Даугавгриву, окрестности улицы Триядибас, бульвара Александра Грина и дамбы Ранькя.
О предстоящем отключении заранее уведомлены владельцы и управляющие домов, которые обязаны проинформировать жильцов. Владельцы и управляющие зданий должны обеспечить безопасное отключение внутренних систем теплоснабжения от городских теплосетей.
В целях безопасности перед гидравлическими испытаниями теплоноситель будет охлажден до +45 градусов. Поэтому температура горячей воды начнет снижаться уже вечером накануне.
Проверка продлится один день. Подачу горячей воды планируется восстановить уже вечером 14 июля. Исключение составят участки, где будут обнаружены повреждения теплосетей - в этом случае горячей воды не будет до завершения ремонта.
Во время испытаний возможны утечки воды зеленоватого цвета. Такой цвет появляется из-за специального безопасного красителя, который не представляет опасности для здоровья людей и окружающей среды.
Если вы заметили утечку зеленоватой воды, необходимо немедленно сообщить об этом по круглосуточному бесплатному телефону службы клиентов 80 0000 90.
В компании также предупреждают, что во время гидравлических испытаний теплосети являются объектами повышенной опасности. Давление теплоносителя в трубопроводах достигает 10-16 бар.