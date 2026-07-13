Латвийским пасекам грозит опасный вредитель, которого раньше здесь не было

По словам Брусбардиса, в этом году погодные условия в целом благоприятные. Сейчас растениям хватает воды, недавние дожди обеспечили почву необходимой влагой, а температура воздуха достаточно высокая, поэтому общая ситуация оценивается положительно. Он также пояснил, что слишком продолжительная засуха пчеловодам тоже невыгодна, поскольку растениям не хватает воды и пчелы могут не получать достаточного количества цветочного нектара.