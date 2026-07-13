Латвийским пасекам грозит опасный вредитель, которого раньше здесь не было
После прошлогоднего дефицита, когда латвийским пчеловодам приходилось покупать мед друг у друга, этот сезон обещает стать гораздо удачнее. Однако радоваться рано - на цену могут повлиять урожаи в других странах Европы, а отрасли уже угрожает новый опасный вредитель.
Председатель правления Латвийского общества пчеловодов Валтерс Брусбардис отметил, что сезон для пчеловодов еще не завершен. Производство меда будет продолжаться в течение всего июля, а также в августе, когда зацветет вереск.
По словам Брусбардиса, в этом году погодные условия в целом благоприятные. Сейчас растениям хватает воды, недавние дожди обеспечили почву необходимой влагой, а температура воздуха достаточно высокая, поэтому общая ситуация оценивается положительно. Он также пояснил, что слишком продолжительная засуха пчеловодам тоже невыгодна, поскольку растениям не хватает воды и пчелы могут не получать достаточного количества цветочного нектара.
По сравнению с прошлым годом нынешние погодные условия более благоприятны. В обществе пчеловодов прошлый год считают неудачным. Особенно сильно погода сказалась на хозяйствах на востоке Латвии, где наблюдались чрезмерная влажность и наводнения.
Брусбардис рассказал, что пчеловодам доступны системы удаленного мониторинга, позволяющие определить, поступает ли мед в ульи. Согласно актуальным данным мониторинга, в этом году медосбор идет хорошо.
Говоря о тенденциях на рынке, Брусбардис отметил, что большое влияние окажет ситуация с урожаем меда в других странах Европы. Пчеловоды внимательно следят за тем, каким будет этот год в других европейских странах, поскольку значительная часть произведенного в Латвии меда экспортируется.
По его словам, на латвийских пчеловодов напрямую влияют внутренний рынок Европейского союза и оптовые цены. Латвийский мед в основном экспортируется в Польшу и Германию, а также в меньших объемах в другие страны.
"Если цены снизятся на польских и немецких предприятиях оптовой торговли и фасовки, то они снизятся и у нас", - пояснил Брусбардис.
Он отметил, что многие профессиональные пчеловоды в Латвии производят больше меда, чем необходимо местному рынку, поэтому вынуждены экспортировать продукцию. Страны Балтии в целом являются небольшими производителями, тогда как в Европе есть государства, выпускающие значительно больше меда.
В настоящее время цена меда существенно не изменилась. После неудачного прошлогоднего сезона она стабилизировалась и вернулась к нормальному уровню, который наблюдался до кризиса.
В прошлом году из-за плохого урожая меда на рынке возникла нетипичная ситуация, когда пчеловоды начали покупать мед у других пчеловодов, чтобы обеспечить продукцией своих клиентов.
"В прошлом году на востоке Латвии не хватало меда, и пчеловоды закупали его у коллег, чтобы обеспечить своих клиентов", - рассказал председатель правления общества.
По его словам, сейчас сложно прогнозировать стоимость меда, поскольку сезон еще не закончился и продолжается откачка меда из пчелиных сот.
Брусбардис отметил, что цена может существенно колебаться. Ранее в Латвии был период, когда производители продавали мед всего по одному евро за килограмм, тогда как нормальная оптовая цена превышает три евро за килограмм.
Он также подчеркнул, что предыдущие годы были тяжелыми. В прошлом году меда местного производства не хватало как в Латвии, так и в ЕС в целом, из-за чего цена местного продукта выросла.
Брусбардис предупредил, что пчеловодству в Латвии потенциально угрожают новые экзотические вредители, которых сейчас в стране нет. Среди них клещ Tropilaelaps, который, возможно, уже появился в Беларуси.
Поскольку между латвийскими и белорусскими учреждениями нет взаимодействия, официального подтверждения этой информации пока нет. Этот вредитель происходит из Азии и постепенно распространяется на запад. До сих пор было известно о его присутствии на территории Украины.