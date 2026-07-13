На время ремонта Вантовый мост могут полностью закрыть для частного транспорта
В Риге продолжается подготовка к масштабному ремонту Вантового моста, который заметно повлияет на движение в столице. Один из рассматриваемых вариантов предусматривает полное закрытие моста для частного транспорта на время основных строительных работ.
В интервью программе TV3 "900 секунд" председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс подчеркнул, что работы, которые заметно повлияют на движение по Вантовому мосту, начнутся не раньше конца следующего года. Поэтому у самоуправления еще достаточно времени, чтобы тщательно продумать организацию движения и проработать план до мельчайших деталей.
План организации движения во время ремонта пока еще не завершен, поэтому муниципалитет не делает официальных заявлений. Однако вполне вероятно, что на время основных работ Вантовый мост полностью закроют для частного транспорта. Проезд по нему сохранят только для общественного транспорта и оперативных служб, сообщил Клейнбергс.
Чтобы компенсировать неудобства, на обоих берегах Даугавы планируется временно открыть новые парковки "park & ride". Водители смогут оставлять там автомобили и пересаживаться на общественный транспорт.
Для размещения таких парковок рассматриваются территории возле Дома печати, торгового центра Olimpia и выставочного центра BT 1 на Кипсале. Кроме того, для этой цели могут использовать территорию Министерства земледелия в Пардаугаве и, возможно, парковки торгового центра Spice, рассказал мэр Риги.
По словам Клейнбергса, самоуправление рассматривает возможные решения комплексно. В частности, определяются предприятия, на работу которых ремонт Вантового моста повлияет сильнее всего. Кроме того, с осени планируется собирать мобильные данные о передвижениях жителей. Эта информация может помочь принять более обоснованные решения об организации движения.
Изменения движения на время ремонта, безусловно, будут значительными. Для минимизации негативных последствий создана специальная рабочая группа, которая регулярно отчитывается перед мэром и исполнительным директором самоуправления.
"Подготовительные работы ведутся очень серьезно", - подчеркнул Клейнбергс.
Как сообщал Otkrito.lv, Рижское самоуправление уже заключило договор на проектирование и реконструкцию Вантового моста.