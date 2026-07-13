На время ремонта Вантовый мост могут полностью закрыть для частного транспорта

План организации движения во время ремонта пока еще не завершен, поэтому муниципалитет не делает официальных заявлений. Однако вполне вероятно, что на время основных работ Вантовый мост полностью закроют для частного транспорта. Проезд по нему сохранят только для общественного транспорта и оперативных служб, сообщил Клейнбергс.