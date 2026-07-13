В Латвию возвращается тепло: в понедельник до +27 градусов

В понедельник солнце будет чередоваться с облаками, а во второй половине дня местами на востоке страны пройдет кратковременный дождь, возможна также гроза. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный, северный ветер. С поступлением более теплого воздуха температура повысится до +23...+27°, в прибрежных районах будет немного прохладнее - там ожидается от +19 до +24°.