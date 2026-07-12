Клещи атакуют Латвию: пятеро пациентов с энцефалитом попали в реанимацию

Клещи не попались. Это можно объяснить скошенной травой. Клещи любят забираться на травинки. Однако в природе их сейчас очень много. "Там, где траву косят чаще, клещам жить не так удобно. Они любят забираться на более высокие стебли, чтобы прицепиться к своей жертве. Люди думали, что условия для зимовки будут неблагоприятными. Но клещей спас снежный покров. Под ним было тепло, поэтому они хорошо перезимовали", - говорит Питеранс.