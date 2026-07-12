Клещи атакуют Латвию: пятеро пациентов с энцефалитом попали в реанимацию
Этим летом в Латвии резко выросла активность клещей. Уже в июне в Центре инфектологии лечились 13 пациентов с энцефалитом, пятеро из них находились в реанимации.
Старший энтомолог Латвийского национального музея природы Угис Питеранс берет сачок и начинает искать насекомых в одном из рижских дворов, сообщает LSM.lv.
"Разные существа здесь наверняка найдутся, но посмотрим, попадется ли кто-то из мелких ползающих. Нимфы клещей очень маленькие, и люди недооценивают опасность. Клещ присасывается, человек чешет это место, но ничего не замечает..." - рассказывает Питеранс.
Клещи не попались. Это можно объяснить скошенной травой. Клещи любят забираться на травинки. Однако в природе их сейчас очень много. "Там, где траву косят чаще, клещам жить не так удобно. Они любят забираться на более высокие стебли, чтобы прицепиться к своей жертве. Люди думали, что условия для зимовки будут неблагоприятными. Но клещей спас снежный покров. Под ним было тепло, поэтому они хорошо перезимовали", - говорит Питеранс.
Много клещей находится и в холодильнике Национальной референс-лаборатории микробиологии. Их сняли с людей. "Да, их очень много - по 10-12 в день. Мы проверяем их на вирус энцефалита, анаплазму. В прошлом году очень часто выявляли возбудителя болезни Лайма, а в этом году - риккетсии. Симптомы похожи на грипп - высокая температура и лихорадка после укуса", - рассказывает специалист лаборатории Галина Зелтмате.
К настоящему моменту проанализировано 300 клещей. Во многих из них обнаружен возбудитель болезни Лайма.
"Если говорить о зараженности в недельном разрезе, то почти половина клещей дает положительный результат на боррелии", - отмечает специалист лаборатории Гатис Пакарна.
При этом не каждый зараженный клещ обязательно заразит человека, к которому он присосался. "Нет, все зависит от обстоятельств. Нужно учитывать состояние человека, его иммунную систему и, конечно, возраст", - объясняет Пакарна.
Пациенты с наиболее тяжелым течением болезни проходили лечение в Латвийском центре инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы. "Чаще всего в клещах обнаруживают возбудителя лайм-боррелиоза. В то же время в больницу в основном поступают пациенты с тяжелой формой клещевого энцефалита. Мы уже вылечили 13 человек, и, на мой взгляд, это много", - подчеркивает главный врач центра, профессор Рижского университета имени Страдиня Байба Розентале.
Пятеро заболевших находились в тяжелом состоянии.
"У них было поражено и вещество головного мозга. Это называется менингоэнцефалитом. Эти пациенты находились в отделении интенсивной терапии и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - рассказывает Розентале.
Сейчас в больнице остается один пациент. Хотя врачи рекомендуют вакцинироваться, их первый совет - внимательно осматривать себя после прогулок на природе и убеждаться, что к телу не присосался клещ.