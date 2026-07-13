В Риге вводят новую плату за муниципальные квартиры: сколько теперь придется отдавать жильцам
Рижское самоуправление вводит новую систему оплаты муниципального жилья. Изменения коснутся тысяч арендаторов: появится плата за пользование квартирами, изменится порядок компенсации коммунальных расходов, а также будут действовать новые льготы для малообеспеченных семей и людей с инвалидностью.
Рижскому самоуправлению принадлежат или находятся в его ведении почти 12 тысяч квартир. Из них около 2 тысяч — социальные квартиры, а почти 10 тысяч — муниципальные арендные квартиры. Исторически сложилось так, что до сих пор плата за пользование муниципальными квартирами не взималась.
«В определенном смысле это историческое событие, поскольку не существовало обязательных правил на эту тему. Нормативное регулирование до 2021 года, до принятия Закона об аренде жилых помещений, не определяло четкий порядок организации этой сферы в стране», — пояснила начальник управления по эксплуатации департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Лига Лапиня.
Еще в 2011 году Рижская дума приняла решение установить символическую арендную плату — 1 евроцент за квадратный метр, однако на практике она никогда не применялась, поскольку это — не адекватная для содержания муниципальной собственности сумма, сообщает LSM+.
С июля вводится плата за управление домом
С 1 июля вступил в силу новый порядок. Жильцам социальных квартир не придется платить арендную плату за пользование жильем, однако они будут обязаны оплачивать расходы на содержание многоквартирного дома. По словам Лапини, размер платы будет рассчитан индивидуально для каждого дома и будет привязан к площади, техническому состоянию здания и объему необходимых работ.
«Единой ставки для всего муниципального жилфонда нет. Начиная с 30-40 центов за квадратный метр — в очень редких случаях, например, если дом обслуживает товарищество квартировладельцев. Но есть дома, где плата достигает примерно 2 евро за квадратный метр — например, в Валдлаучи или Адажи».
Изменится порядок компенсаций
Новшества коснутся и компенсаций жильцам социальных квартир. До сих пор дума им возмещала 50% расходов на водоснабжение и канализацию и 25% расходов на отопление. Теперь предусмотрена компенсация в размере 50% стоимости отопления, и только отопления, сказала Лапиня:
«Мы увеличиваем поддержку именно по отоплению, поскольку прошлая зима, несколько последних сезонов показали, что это самая непредсказуемая и самая дорогая статья расходов в зимний период. Через это увеличение поддержки мы математически покрываем примерно столько же, если не больше, но снижаем административные расходы и для нас, и для управляющих домами. Клиенты от этого не пострадают».
Льготы для отдельных категорий жильцов
Для примерно 6 тысяч рижан, которые получили муниципальные квартиры в рамках социальной помощи, будет введена плата за пользование жильем, однако предусмотрены льготы. Если квартирой пользуется человек или семья со статусом малообеспеченных, им предоставляется скидка на плату за пользование — 30%. Семьи, воспитывающие не менее двух детей, семьи с ребенком-инвалидом, а также лица с инвалидностью с детства получат скидку 50%.
Кроме того, этим жильцам не придется оплачивать накопления на капремонт дома — эти расходы возьмет на себя самоуправление.
Есть опасение, что станет больше тех, кому квартира не по карману
Около 3,5 тысячи рижан живут в так и не приватизированных квартирах. Для таких муниципальных квартир арендная плата будет начисляться в полном объеме: 2,5% от универсальной кадастровой стоимости в год, разделенных на 12 ежемесячных платежей.
«По нашим расчетам, средний ежемесячный платеж составит примерно от 15 до 85 евро. Конечно, есть квартиры, где сумма будет выше — если жилье больше по площади или расположено в более престижном районе. Есть один пример, где плата составит 160 евро в месяц, но площадь этой квартиры почти 100 квадратных метров», — сообщила Лапиня.
Полученные доходы от арендной платы планируется направлять на содержание муниципального жилья. Лапиня также подчеркнула, что теперь для всех жильцов будет действовать единый порядок получения жилищных пособий, если человек будет не в состоянии сам оплачивать счета.
Самоуправление уже выделило дополнительные средства, предвидя увеличение числа людей, которым потребуется помощь. В таком случае следует обращаться в Рижскую социальную службу.