В Риге вводят новую плату за муниципальные квартиры: сколько теперь придется отдавать жильцам

«Мы увеличиваем поддержку именно по отоплению, поскольку прошлая зима, несколько последних сезонов показали, что это самая непредсказуемая и самая дорогая статья расходов в зимний период. Через это увеличение поддержки мы математически покрываем примерно столько же, если не больше, но снижаем административные расходы и для нас, и для управляющих домами. Клиенты от этого не пострадают».