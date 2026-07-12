Жара возвращается: скоро в Латвии ожидается до +28 и почти без дождей

Во вторник и среду солнце будет чередоваться с облаками. Хотя во вторник местами еще возможен кратковременный дождь, в основном в ночные и утренние часы, в целом осадков будет меньше. В среду уже на большей части страны ожидается сухая погода. Будет дуть слабый до умеренного ветер северных направлений, который в среду постепенно сменится на западный. Ночью воздух остынет до +13…+19 градусов, а днем прогреется до +23…+26 градусов. На побережье будет на несколько градусов прохладнее.