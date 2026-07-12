Жара возвращается: скоро в Латвии ожидается до +28 и почти без дождей
После гроз и ливней жителей Латвии ждет приятный погодный сюрприз. Уже на следующей неделе в страну придет антициклон, который принесет больше солнца, меньше дождей и температуру воздуха до +28 градусов.
В понедельник небо будет частично облачным. Местами, в основном в восточных районах страны, еще ожидается кратковременный дождь, ночью и во второй половине дня ожидается также гроза. Ночью и в утренние часы в отдельных районах образуется туман, который существенно ухудшит видимость. Будет дуть слабый до умеренного северо-западный, северный ветер. В понедельник минимальная температура воздуха ночью составит +15…+19 градусов, днем воздух прогреется до +23…+28 градусов. На побережье будет немного прохладнее, там максимальная температура воздуха ожидается в пределах +20…+25 градусов.
Во вторник и среду солнце будет чередоваться с облаками. Хотя во вторник местами еще возможен кратковременный дождь, в основном в ночные и утренние часы, в целом осадков будет меньше. В среду уже на большей части страны ожидается сухая погода. Будет дуть слабый до умеренного ветер северных направлений, который в среду постепенно сменится на западный. Ночью воздух остынет до +13…+19 градусов, а днем прогреется до +23…+26 градусов. На побережье будет на несколько градусов прохладнее.
Во второй половине недели погода сохранится спокойной и в основном сухой. Существенных осадков не ожидается, облачность будет небольшой, будет светить солнце. Будет дуть слабый ветер, и ночью температура воздуха в основном опустится до +12…+17 градусов, а днем воздух во многих местах прогреется до +25...+26 градусов.