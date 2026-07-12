Гроза разгромила парк развлечений в Латгале - этим летом он уже не заработает

В воскресенье днем гроза разрушила веревочную трассу Rāznas koki в Латгале, в Резекненском крае, подтвердили. Порывы ветра за десять минут повалили и сломали деревья, повредив трассу. Люди в результате происшествия не пострадали, так как незадолго до грозы инструктор не пустил на трассу новых посетителей, учитывая прогнозы и погодные условия.