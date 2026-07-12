Гроза разгромила парк развлечений в Латгале - этим летом он уже не заработает
Всего десять минут сильной грозы оказалось достаточно, чтобы практически уничтожить популярную веревочную трассу в Латгале. Посетителей спасла предусмотрительность инструктора, который вовремя закрыл аттракцион.
В воскресенье днем гроза разрушила веревочную трассу Rāznas koki в Латгале, в Резекненском крае, подтвердили. Порывы ветра за десять минут повалили и сломали деревья, повредив трассу. Люди в результате происшествия не пострадали, так как незадолго до грозы инструктор не пустил на трассу новых посетителей, учитывая прогнозы и погодные условия.
В настоящее время хозяева пытаются понять масштабы происшедшего. В понедельник планируется связаться со страховщиками. Вопрос о проведении какой-либо благотворительной акции по восстановлению трассы еще будет рассматриваться. В то же время хозяева прогнозируют, что этим летом комплекс не возобновит работу.
Rāznas koki предлагает веревочную трассу и стену для лазания, водные развлечения на озере Разнас и другие услуги.
Как сообщалось, в воскресенье на востоке и юго-востоке Латвии местами прошли сильные грозы.