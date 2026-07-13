Эксперт: социальные сети делают детей более жестокими и радикальными, пока родители этого не замечают
Родители зачастую даже не представляют, какой контент ежедневно потребляют их дети в социальных сетях. По мнению эксперта, именно интернет сегодня формирует мировоззрение подростков, способствует росту агрессии и требует более жесткого регулирования.
Родители далеко не всегда понимают, какой контент ежедневно видят их дети и какие идеи он формирует. Об этом в эфире TV24 заявила председатель Латвийского бизнес-союза и глава правления Федерации индустрий безопасности и обороны Латвии Элина Эгле. По мнению эксперта, Европе уже приходится сталкиваться с последствиями неконтролируемой миграции и ростом радикальных настроений. "Мы видим, что, например, во Франции уже шестой год израильской оборонной промышленности вообще не разрешают участвовать в выставке Eurosatory, потому что во французском обществе существует радикальное отношение к Израилю. К сожалению, поддержка Палестины там значительно сильнее", - сказала Эгле.
По ее словам, процессы радикализации происходят не только в политической сфере, но и в информационном пространстве, где особенно уязвимыми оказываются дети. "К сожалению, мы до конца не знаем, какой контент смотрят наши дети", - подчеркнула эксперт. Именно поэтому, считает она, обсуждаемая во многих странах идея ограничения доступа несовершеннолетних к социальным сетям заслуживает серьезного внимания. "Я думаю, это очень важно. Мы даже сейчас до конца не осознаем, насколько сильно калечат детей", - заявила Эгле.
Она убеждена, что влияние социальных сетей уже заметно по изменению поведения подростков.
"Мы видим, насколько дети стали более жестокими. Мы видели эти драки, когда они снимают происходящее на телефон и не помогают друг другу. Один проходит мимо другого. В этом и заключается сила социальных сетей, а их побочные последствия мы пока до конца не осознаем. Поэтому здесь необходимо определенное регулирование", - считает эксперт.
Элина Эгле также обратила внимание на то, что многие родители не представляют, какие сообщества и информационные каналы формируют взгляды молодежи. "Мы живем в своей привычной среде и часто вообще не замечаем многих людей вокруг. Мы не находимся в их TikTok- и Telegram-каналах. Именно там формируются определенные настроения. Поэтому нам необходимо как можно больше разговаривать со своими детьми о том, что они смотрят и что считают правдой", - подчеркнула она.
Ранее otkrito.lv сообщал, что киберэксперт и блогер Элвис Страздиньш считает, что использование социальных сетей детьми и подростками необходимо ограничивать, объяснив, что современные цифровые платформы формируют зависимость и негативно влияют на работу мозга.