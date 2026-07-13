Эксперт: социальные сети делают детей более жестокими и радикальными, пока родители этого не замечают

Элина Эгле также обратила внимание на то, что многие родители не представляют, какие сообщества и информационные каналы формируют взгляды молодежи. "Мы живем в своей привычной среде и часто вообще не замечаем многих людей вокруг. Мы не находимся в их TikTok- и Telegram-каналах. Именно там формируются определенные настроения. Поэтому нам необходимо как можно больше разговаривать со своими детьми о том, что они смотрят и что считают правдой", - подчеркнула она.