Билет в один конец из Европы в Мьянму: что происходит за стенами закрытых скам-центров Азии

"Когда ворота KK Park за мной захлопнулись, я понял, что попал. Меня поселили в комнату, где на двухъярусных кроватях спали еще 8 парней из Африки и Восточной Европы. Мне выдали методичку на английском и 5 аккаунтов в Instagram. Я должен был играть роль успешного криптоинвестора из Европы и знакомиться с одинокими женщинами из США и Канады".