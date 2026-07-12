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Аварии и происшествия
Сегодня 12:33
В Риге между станциями Иманта и Бабите поезд насмерть сбил пешехода
В Риге между станциями Иманта и Бабите поезд насмерть сбил пешехода. Из-за трагедии один рейс отменен, еще несколько поездов задерживаются на 40–50 минут.
По предварительной информации полиции, около 11:45 на улице Пуреню в Риге поезд наехал на пешехода. От полученных травм человек скончался. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Компания AS Pasažieru vilciens, работающая под брендом Vivi, сообщила, что из-за происшествия отменен поезд Рига - Дубулты, который должен был отправиться в 12:15.
Поезд Дубулты - Рига, отправившийся в 11:09, остановлен на участке Бабите - Иманта. Ожидаемая задержка составляет около 50 минут.
На остановке Бабите также находится поезд Слока - Рига, отправившийся в 11:09. Его предполагаемая задержка составляет около 40 минут.