Гулбенский край выдвинул уникальный объект культурного наследия на включение в список ЮНЕСКО
На заседании думы Гулбенского края депутаты единогласно поддержали включение местного озерного поселения в серийную номинацию древних озерных поселений Латвии для выдвижения в Национальный список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В проекте решения указано, что в самоуправление Гулбенского края поступила инициатива о подаче серийной заявки на включение комплекса древних озерных поселений в Национальный список всемирного наследия ЮНЕСКО Латвии.
Древние озерные поселения являются важной частью культурно-исторического наследия Видземе и Латвии, предоставляя уникальные свидетельства о структуре древней заселённости, образе жизни населения и взаимодействии человека с озёрной средой. Их сохранение, изучение и популяризация имеют ключевое значение для охраны культурного наследия и повышения общественного понимания исторического развития региона.
На административной территории Гулбенского края расположены два озёрных поселения, включённые в серийную заявку ЮНЕСКО, — Ушура и Пинтели. Эти озёрные поселения являются культурными памятниками государственного значения и существенной частью единого культурно-исторического феномена, характеризующего Видземе и территорию Латвии в целом. Бо́льшая часть озёрных поселений находится под водой и до сих пор не исследована полностью, что одновременно указывает на высокую степень аутентичности и значительный научный потенциал.
Участие в этой инициативе предоставляет важную возможность укрепить узнаваемость культурно-исторического наследия региона, содействовать межкрайнему и международному сотрудничеству, а также стимулировать интерес общества к местной истории и сохранению культурного наследия, одновременно способствуя укреплению идентичности территории и устойчивому управлению культурным наследием.