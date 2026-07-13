Гулбенский край выдвинул уникальный объект культурного наследия на включение в список ЮНЕСКО

На административной территории Гулбенского края расположены два озёрных поселения, включённые в серийную заявку ЮНЕСКО, — Ушура и Пинтели. Эти озёрные поселения являются культурными памятниками государственного значения и существенной частью единого культурно-исторического феномена, характеризующего Видземе и территорию Латвии в целом. Бо́льшая часть озёрных поселений находится под водой и до сих пор не исследована полностью, что одновременно указывает на высокую степень аутентичности и значительный научный потенциал.