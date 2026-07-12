В понедельник воздух в Латвии прогреется до +28 градусов
В понедельник в Латвии ожидается теплая погода до +28 градусов. Во второй половине дня на востоке страны местами пройдут кратковременные дожди и грозы, а в Риге сохранится солнечная и сухая погода.
Предстоящая ночь будет переменно облачной. В первой половине ночи в отдельных местах на юго-востоке страны еще пройдут дожди, однако утро уже наступит без дождевых облаков. Местами может образоваться туман. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный и северный ветер. Температура воздуха понизится до +15...+19 градусов.
В Риге облаков будет немного, осадков они не принесут. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер. Минимальная температура воздуха составит +18...+20 градусов.
В понедельник солнце будет сменяться облаками. Во второй половине дня местами на востоке Латвии ожидаются кратковременные дожди и грозы. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный и северный ветер. С поступлением более теплого воздуха температура повысится до +23...+28 градусов. В прибрежных районах будет немного прохладнее - от +20 до +25 градусов.
В столице ожидается солнечная и сухая погода. Слабый или умеренный ветер продолжит дуть с северо-запада и севера. Воздух прогреется до +23...+25 градусов.