В понедельник воздух в Латвии прогреется до +28 градусов

В понедельник солнце будет сменяться облаками. Во второй половине дня местами на востоке Латвии ожидаются кратковременные дожди и грозы. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный и северный ветер. С поступлением более теплого воздуха температура повысится до +23...+28 градусов. В прибрежных районах будет немного прохладнее - от +20 до +25 градусов.