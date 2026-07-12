Умер сенатор США Линдси Грэм - влиятельный республиканец, сторонник Украины и Израиля

Сенатор был известен своей жесткой позицией по вопросам международной политики. Он последовательно выступал за усиление санкций против России, активно поддерживал Украину после начала полномасштабной войны и неоднократно посещал Киев. Незадолго до смерти Грэм вернулся из очередной поездки в Украину, где встречался с президентом Владимиром Зеленским. Это был как минимум десятый визит американского сенатора в страну с начала российского вторжения.