Умер сенатор США Линдси Грэм - влиятельный республиканец, сторонник Украины и Израиля
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, представлявший штат Южная Каролина и считавшийся одним из самых влиятельных политиков в вопросах внешней политики США, умер в возрасте 71 года. По официальным данным, Грэм скончался вечером 11 июля после "непродолжительной и внезапной болезни".
Линдси Грэм входил в число ближайших союзников президента США Дональда Трампа в Конгрессе. При этом во время президентской кампании 2016 года он был одним из самых жестких критиков Трампа, однако впоследствии стал его надежным политическим партнером и советником по вопросам национальной безопасности и внешней политики.
Грэм представлял Южную Каролину в Сенате с 2003 года. До этого он восемь лет работал в Палате представителей США. В последние годы политик возглавлял бюджетный комитет Сената и оставался одной из наиболее заметных фигур в Республиканской партии.
Сенатор был известен своей жесткой позицией по вопросам международной политики. Он последовательно выступал за усиление санкций против России, активно поддерживал Украину после начала полномасштабной войны и неоднократно посещал Киев. Незадолго до смерти Грэм вернулся из очередной поездки в Украину, где встречался с президентом Владимиром Зеленским. Это был как минимум десятый визит американского сенатора в страну с начала российского вторжения.
Помимо Украины, Грэм был одним из самых активных сторонников Израиля в американском Сенате и выступал за жесткий курс в отношении Ирана. Он также принимал участие в разработке ряда крупных законодательных инициатив, включая налоговую реформу и назначения судей Верховного суда США. Ранее, в 2013 году, он был одним из авторов двухпартийного законопроекта о реформе иммиграционной системы.
После сообщения о смерти соболезнования выразили политики как в США, так и за рубежом. Дональд Трамп назвал Грэма "одним из величайших сенаторов и настоящим патриотом Америки". Свои соболезнования также выразили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и украинские официальные лица, назвавшие Грэма одним из самых последовательных сторонников Украины в американской политике.
Согласно законодательству Южной Каролины, временного преемника сенатора назначит губернатор штата Генри Макмастер до проведения следующих выборов.