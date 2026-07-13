Медиков в Латвии начали оснащать бронежилетами и касками
Все бригады Службы неотложной медицинской помощи Латвии получили каски и бронежилеты. Такое решение принято на фоне подготовки службы к возможным чрезвычайным и кризисным ситуациям.
О приобретении специального снаряжения Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) проинформировала представителей профсоюзов на совещании, на котором обсуждались улучшения условий работы, инфраструктуры и безопасности работников, а также готовность службы к чрезвычайным ситуациям. Бронежилеты и каски были закуплены с учетом геополитической обстановки и необходимости защиты медиков в возможных кризисных ситуациях.
Представители профсоюзов были ознакомлены с обновлением материально-технической базы и инфраструктуры службы. Для работы бригад закуплено 19 новых оперативных медицинских транспортных средств. В регионах для бригад скорой помощи оборудованы новые помещения в центрах управления катастрофами, а также продолжается строительство трех новых центров поддержки бригад.
В прошлом году СНМП продолжала развивать сеть бригад, создавая дополнительные пункты в местах, где быстро растет численность населения, в том числе в Яунмарупе, Баложи и Ропажи.
Как отметили в СНМП, после изменений в организации труда время реагирования бригад скорой помощи улучшается.
Работу медиков в бригаде дополняет введенная в прошлом году профессия водителя оперативного медицинского транспортного средства как лица, оказывающего поддержку медикам. Эту квалификацию освоили 292 сотрудника, а до конца года ее планируют освоить еще 70 сотрудников.
С представителями профсоюзов обсуждалась также начавшаяся в отрасли дискуссия о введении в Латвии профессии парамедика. Это необходимо, чтобы адаптировать работу СНМП к современным вызовам безопасности, в том числе к возможной военной угрозе и использованию дронов.
В качестве важной меры безопасности СНМП также упоминает недавно принятые поправки к Уголовному закону, которые предусматривают более строгие наказания за нападения на сотрудников бригад скорой помощи во время исполнения обязанностей.