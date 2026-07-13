Медиков в Латвии начали оснащать бронежилетами и касками

О приобретении специального снаряжения Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) проинформировала представителей профсоюзов на совещании, на котором обсуждались улучшения условий работы, инфраструктуры и безопасности работников, а также готовность службы к чрезвычайным ситуациям. Бронежилеты и каски были закуплены с учетом геополитической обстановки и необходимости защиты медиков в возможных кризисных ситуациях.