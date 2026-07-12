В Марупском крае расширили финансовую помощь своим спортсменам
Воспитанники Спортивной школы Марупского края теперь смогут получать муниципальную поддержку наравне с представителями других спортивных клубов. Вступившие в силу в июле изменения в правилах устранили давнюю несправедливость, из-за которой успешные ученики школы были ограничены в финансировании.
Новый порядок позволяет воспитанникам Спортивной школы Марупского края, демонстрирующим высокие результаты, получать муниципальную финансовую поддержку для участия в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах на общих основаниях.
До сих пор действующая редакция правил (№ 2/2026) предусматривала, что муниципальная поддержка развития спорта не распространяется на воспитанников Спортивной школы Марупского края, и их поддержка регулировалась только планом поддержки обучающихся самой школы.
На практике это создавало ситуацию, при которой воспитанники Спортивной школы Марупского края, добившиеся высоких результатов, не могли претендовать на такую же муниципальную поддержку, как и другие спортсмены, зарегистрированные в Марупском крае, представляющие иные организации.
В дальнейшем обучающиеся Спортивной школы Марупского края смогут претендовать на финансовую поддержку для участия в спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах на тех же условиях, что и другие спортсмены края, если они:
- включены в план поддержки обучающихся Спортивной школы;
- соответствуют общим критериям, установленным правилами.
Эти изменения оказывают существенное и позитивное социальное воздействие на спортивную жизнь края:
- все спортсмены, зарегистрированные в Марупском крае, теперь имеют равные возможности получить финансовую поддержку независимо от того, тренируются ли они в муниципальной Спортивной школе или в других спортивных клубах;
- поддержка снизит расходы семей и юных спортсменов, позволяя участвовать в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах высокого уровня;
- дополнительные возможности получения поддержки будут мотивировать молодежь достигать еще более высоких спортивных результатов, косвенно способствуя также здоровому образу жизни и регулярной физической активности.
При этом правила сохраняют механизм безопасности — план поддержки по-прежнему служит инструментом ограничения объемов. Это означает, что размер поддержки, предоставляемой воспитанникам Спортивной школы, будет сбалансирован таким образом, чтобы они не оказывались в более привилегированном положении по сравнению со спортсменами, занимающимися в других спортивных организациях, а достигалось полное равновесие.