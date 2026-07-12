В Марупском крае расширили финансовую помощь своим спортсменам

При этом правила сохраняют механизм безопасности — план поддержки по-прежнему служит инструментом ограничения объемов. Это означает, что размер поддержки, предоставляемой воспитанникам Спортивной школы, будет сбалансирован таким образом, чтобы они не оказывались в более привилегированном положении по сравнению со спортсменами, занимающимися в других спортивных организациях, а достигалось полное равновесие.