Украина нанесла массированный удар по нефтяной логистике России: атакованы НПЗ, танкеры и паромы

В Генеральном штабе ВСУ утверждают, что танкеры входили в так называемый "теневой флот" России - сеть судов, которая используется для перевозки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций. Кроме того, по версии Киева, паромы обеспечивали военную логистику России, перевозя технику, топливо и другие грузы для российских войск.