Украина нанесла массированный удар по нефтяной логистике России: атакованы НПЗ, танкеры и паромы
Вооруженные силы Украины заявили о проведении одной из крупнейших за последнее время операций против российской топливной и транспортной инфраструктуры.
Как сообщили в украинском Генштабе, в ночь на воскресенье был атакован Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России.
По утверждению украинской стороны, после удара на предприятии произошли несколько взрывов, а затем вспыхнул крупный пожар. Оценка масштабов повреждений продолжается.
Сызранский НПЗ входит в структуру российской нефтяной компании "Роснефть" и считается одним из важных предприятий по переработке нефти в Поволжье. В последние годы завод уже неоднократно становился целью украинских беспилотников.
Одновременно украинские военные сообщили об ударах по десяти российским нефтяным танкерам и четырем паромам в Азовском море.
В Генеральном штабе ВСУ утверждают, что танкеры входили в так называемый "теневой флот" России - сеть судов, которая используется для перевозки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций. Кроме того, по версии Киева, паромы обеспечивали военную логистику России, перевозя технику, топливо и другие грузы для российских войск.
Украинское командование заявило, что эти суда являются законными военными целями, поскольку участвуют в обеспечении российской армии.
Еще одной целью, как утверждает украинская сторона, стал железнодорожный состав с горючим в районе оккупированного Токмака Запорожской области. По данным Генштаба ВСУ, поезд перевозил топливо для российских подразделений, действующих на юге Украины. Информация о масштабах повреждений состава пока не раскрывается.
Последние недели Киев значительно активизировал атаки на объекты российской нефтяной инфраструктуры. Помимо нефтеперерабатывающих заводов, все чаще целями становятся нефтебазы, терминалы, железнодорожная логистика и суда, перевозящие топливо.
Накануне украинские власти объявили о создании нового командования дальнего поражения, которое должно координировать удары по стратегическим объектам на территории России. Одной из главных задач названы атаки на энергетическую инфраструктуру и логистические цепочки, обеспечивающие российскую армию топливом.
По данным украинских военных, только за последние несколько дней ударам уже подверглись десятки российских судов в Азовском море, которые использовались для снабжения оккупированного Крыма и перевозки нефтепродуктов.